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«Прогрес є, але роботи багато»: помічник держсекретаря США про стан української енергетики

Мирослава Гонгадзе
glavcom.ua
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«Прогрес є, але роботи багато»: помічник держсекретаря США про стан української енергетики
ДСНС під час гасіння пожежі після атаки РФ на Трипільську ТЕС на Київщині. Україна, 11 квітня 2024 року
фото: ДСНС

«Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що Україна досягне перемоги», – Джеффрі Пайєтт

Від кого, чим, як і коли Україна отримає допомогу для відновлення знищеної російськими обстрілами енергетики – обговорювали на Міжнародній конференції з відновлення України 11-12 червня у Берліні, а також поза офіційними заходами. Європейська комісія розглядає пропозиції України, зважаючи на виклики, з якими Україна щодня стикається в енергетичній сфері, повідомляє Голос Америки.

США також допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а ще зробити її відповідною до європейських стандартів, сказав Джеффрі Пайєтт, помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів під час зустрічі у Берліні координаційної групи з енергетики G7 Plus.

Із 824 мільйонів доларів на допомогу українському енергетичному сектору, заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у Берліні.

500 мільйонів – це нові гроші, 324 – це кошти, які вже схвалив Конгрес, і США зараз перепрофілювали їх, щоб зосередитися на пріоритетній короткостроковій реконструкції енергетичної мережі, яка зазнала цілеспрямованих нападів Росії протягом останніх тижнів, уточнив Джеффрі Пайєтт, помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсі.

Чесна відповідь: ми повинні зробити все

Відповідаючи на запитання Мирослави Ґонґадзе про пріоритети американської допомоги, Пайєтт відповів, що вони полягають у підтримці всього сектора і одночасно його реформі, коли на додачу до реконструкції старих виробничих потужностей мають з’явитися нові екологічні джерела енергії, що в результаті призведе до більшої стійкості української енергетичної системи.

«Потрібні нові екологічні джерела»

«Наші дії керуються пріоритетами українського уряду. Чесна відповідь: ми повинні зробити все. Тому ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками (російськими обстрілами – ред.) Путіна з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд», – сказав Пайєтт.

Внаслідок масованої атаки сил РФ на українську енергосистему 22 березня, група ДТЕК втратила «близько половини» своїх генеруючих потужностей – гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Найголовнішим завданням залишається захист української енергетичної інфраструктури.

«Звичайно, ми допомагаємо більшою кількістю протиповітряної оборони, тому що це також вимога номер один», – додав Пайєтт.

Для партнерів України, за його словами, важливо, щоб Путін не досяг успіху у знищенні української інфраструктури і не зміг «перетворити зиму на зброю проти України».

«Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що Україна досягне перемоги», – додав Пайєтт.

Інструкції, дорожня карта – дуже чіткі

За його словами, Україна зробила великий поступ на шляху до більшої прозорості та підзвітності роботи енергетичного сектора, що збільшило його ефективність.
«Стає краще. Я маю на увазі, дозвольте мені навести вам один приклад, Олексій Чернишов, генеральний директор компанії «Нафтогаз», компанії, яка мала величезні проблеми в минулому, частково через те, що Росія використовувала транзит і продаж газу як вектор корупції, щоб зберегти контроль над народом України. Відповідь на це полягає в тому, щоб створити структуру корпоративного управління, яка відповідає найвищим стандартам Організації з економічної співпраці та розвитку та Європейського Союзу, і Чернишов відданий цьому процесу, він створив нову дорадчу раду, яка має гідних довіри міжнародних партнерів», – сказав Пайєтт.

Він додав, що це не означає, що проблему було вирішено, але, дивлячись на показники роботи компанії за останній рік, цифри виробництва газу з внутрішніх джерел виросли, і в цьому він вбачає значний прогрес.

Пайєтт очікує, що інтеграція України в Європейський Союз допоможе у здійсненні подальших реформ, з якими він допомагав Україні ще бувши послом США у Києві.

«Для мене це дуже особисте питання, тому що я працюю над цими питаннями, допомагаючи народу України, вже 11 років. Інструкції, дорожня карта дуже чіткі. В угоді про вступ до ЄС дуже важливо, що ми почули сьогодні президентку (Європейської комісії – ред.) фон дер Ляєн, яка підтвердила зобов’язання розпочати переговори про вступ до кінця червня та думає про Україну як про майбутнього члена Європейського Союзу», – сказав Пайєтт.

Він додав, що це те, за що боролися українці, які вийшли на Майдан у 2013 році, але «є ще багато роботи».

«Моя команда та Енергетичне бюро дуже залучені до питань корпоративного управління компанії «Нафтогаз»... навколо всього енергетичного сектора. Я бачив стільки непрозорості в минулому, але з погляду того, що має бути зроблено, це те, чого вимагає сам український народ, цього очікує український народ. І це також усі кроки, які є частиною становлення України як члена ЄС», – сказав Пайєтт.

Як повідомляв Голос Америки, за словами Пайєтта, учасники Конференції з відновлення України (URC), яку Німеччина та Україна спільно провели 11-12 червня у Берліні, «зосередилися на розподілі міжнародної допомоги енергетичному сектору України після жорстоких недавніх нападів Росії на генерувальні потужності».

Як сказав Пайєтт перед від'їздом до Берліна, через цю групу Сполучені Штати керують реагуванням на термінові потреби України в ремонті та співпрацюють з донорами, щоб якнайшвидше доставити першочергове обладнання в Україну.

Наталія Чурікова, Мирослава Гонгадзе, Голос Америки

Теги: росія джеффрі пайєтт Україна війна енергетика

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