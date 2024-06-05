Хто очолив область, в яку летить найбільше «шахедів»? Перше інтерв’ю з новим головою Хмельницької ОВА

Сергій Тюрін: За час війни викрито 200 колаборантів, частина з них банальні заробітчани

3 травня, вперше за час великої війни, Хмельницьку область відвідав президент Володимир Зеленський. У глави держави у цей день була особлива місія – він представив нового голову облдержадміністрації Сергія Тюріна. З березня 2023-го Сергій Григорович у статусі першого заступника голови ОДА, по суті, вже керував тиловою областю.

Тюрін – не чужий для Хмельниччини. Він тут виріс, закінчив виш і починав юридичну кар’єру. Потім перебрався до столиці, де близько 20 років працював адвокатом.

«Орієнтовно з 2010 року моя адвокатська компанія стабільно займалася політичним консалтингом. Зокрема, це юридичний супровід законопроєктів народних депутатів, правова допомога кандидатам у нардепи під час виборчих кампаній. Приблизно у 2019 році я зрозумів, що дозрів до державної служби. Вже тоді був на низькому старті», – розповідає «Главкому» новопризначений керманич області.

Запросив Тюріна на роботу в Хмельницьку ОДА тодішній голова Сергій Гамалій. Це відбулося у грудні 2020 року. Гамалій та Тюрін – друзі зі студентської лави у Хмельницькому інституті регіонального управління та права (теперішній університет управління та права імені Леоніда Юзькова).

На початку травня президент призначив і представив Сергія Тюріна. Це був перший візит Зеленського на Хмельниччину за час повномасштабного вторгнення РФ фото: president.gov.ua

«Я дуже радий, що нашу область очолила людина, яка в курсі стану справ краю. Людина, яка не з чуток знає, з якими проблемами і викликами доводиться стикатися щодня», – так відреагував у соцмережі на указ президента Сергій Гамалій, який нині є радником голови Служби безпеки.

У порівнянні із мирним часом у кабінеті очільника Хмельницької ОДА сталися зміни – з’явилося кілька нових деталей інтер’єру: прапори України з автографами оборонців, уламки «Шахеда», який росіяни маскують під свою «Герань», ворожий дрон, візуально нагадує «Мавіка», приземлений нашими воїнами на фронті.

До слова, Хмельницька область – одна із тих, куди найбільше летить ворожих «Шахедів» за час «повномастабки». А місто Старокостянтинів у буквальному значенні стало кладовищем для російських дронів. В інтерв'ю «Главкому» новий очільник ОДА ухилився від прямої відповіді, який відсоток збиття ворожих повітряних цілей. Проте дав зрозуміти, щоб цей результат є достатньо високим. Між іншим, днями моніторинговий телеграм-канал-мільйонник «Николаевский Ванёк» оприлюднив цікаву статистику повітряних атак Росії на Старокостянтинів: з серпня 2023 року по місту випущено понад 60 крилатих ракет («Калібри» або ракети з бортів ТУ-95мс); до 10 «Кинджалів» (МіГ-31К); понад 130 «Шахедів». Більшість (десь 95%) зі всього цього було збито силами ППО (крім «Кинжалів», бо збивати їх там нічим).

Через тиждень після офіційного призначення Сергій Тюрін і начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Корпач видали спільний наказ про посилення безпекових заходів на території області. Відтепер, окрім огляду документів, речей, транспортнмх засобів у мешканців Хмельниччини, перевірятимуться і службові приміщення. На запитання «Главкома», чи планується скорочення комендантської години (нині вона діє з 0:00 до 5:00 ранку), очільник Хмельниччини чітко зазначив: зовнішня загроза нікуди не зникла, ворог продовжує дестабілізувати ситуацію в країні. «Якраз комендантська година дозволяє мінімізувати пересування ворожих груп і вчасно їх виявити. Тому не плануємо її переглядати», – пояснив Сергій Тюрін.

«Хмельниччина зводить фортифікації на Донбасі»

Із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Хмельницька область виконувала роль тилового хабу: надавала прихисток тисячам внутрішніх переселенців; розміщувала підприємства, що виїхали із зони бойових дій; передавала гуманітарну допомогу туди, де вона була потрібна; брала участь у відбудові деокупованих територій, зокрема, на Херсонщині тощо. Які першочергові завдання вам нині ставить президент?

Це – безпека, оборона критично-важливих об’єктів Хмельницької області. Крім цього, соціальна підтримка цивільного населення, допомога з реабілітацією поранених військових, сприяння розвитку бізнесу. До слова, з початку вторгнення близько 7 млрд грн одержали підприємці краю у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%». У межах урядової грантової програми «Власна справа» бізнес області отримав допомоги на суму 225 млн грн. І це лише за 2023 рік.

Окремо кипить робота над запуском нових індустріальних парків. Нині створено чотири (Хмельницький, Славута, Красилів, Городок), всього до кінця року має з’явитися вісім. З цього приводу центральна влада ухвалила низку рішень, які передбачають податкові стимули для учасників індустріальних парків.

З початку війни у рамках програми релокації до області перемістили свої виробничі потужності 60 підприємств, якими створено близько 300 робочих місць. Найбільше підприємств релокувалося з Харкова, Запоріжжя, Києва, Дніпра, Краматорська та інших міст Донецької та Луганської області. Серед релокованих виробництва гідравлічного обладнання, систем вихлопу автомобілів, електричного устаткування, деталей для автотранспортних засобів, підприємства машинобудування, продажу та ремонту сільгосптехніки та обладнання, автокранів, спецтехніки та інші.

На сьогодні 15 підприємств вже повернулися на попереднє місце провадження діяльності, два підприємства припинило свою діяльність. Водночас 43 підприємства залишилося працювати на території області.

У березні 2024 року департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької ОДА уклав низку прямих договорів на будівництво взводних опорних пунктів і ділянки невибухових загороджень загальною вартістю майже 380 млн грн. Якій прифронтовій області допомагає Хмельниччина і скільки людей та будівельної техніки там задіяно?

Хмельниччина разом із Івано-Франківською, Чернівецькою, Черкаською, Полтавською областями зводять фортифікаційні споруди на Донеччині. Скільки туди завезено робітників та техніки з області, сказати не можу зі зрозумілих причин...

За моїми оцінками, будівельні роботи ведуться максимально швидко та якісно, відповідно до проєктно-кошторисної документації. Приступили до будівництва фортифікацій з початку 2024-го. Що стосується заходів безпеки, то наші робітники перебувають на достатній відстані від лінії активних бойових дій. Загрози їхньому життю немає. Щоправда, у теперішніх реаліях «прильот» може бути у будь-який куточок України.

Журналіст-розслідувач у сфері держзакупівель Юрій Ніколов в одному з ефірів висловив скепсис щодо ефективності побудови шкільних укриттів. «Я розумію навіщо фортифікаційні споруди на фронті. Я чітко розумію навіщо накриття на підстанціях. Але навіщо підземне укриття на 800 людей у сільській школі на Черкащині за 160 млн грн. Лупашити ракетами у це село не будуть, бо там немає нічого», – робить висновок розслідувач.

Якщо поглянути на Хмельниччину, то маємо таку картину. Відділ освіти, культури і туризму Китайгородської сільської ради замовив за 61,1 млн грн капремонт місцевого ліцею з ремонтом підвалів; відділ освіти, культури, молоді та спорту Сатанівської селищної ради провів тендер із будівництва центру творчості дітей та юнацтва із захисною спорудою цивільного захисту протирадіаційного укриття вартістю 54,3 млн грн; відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради заплатить 39,6 млн грн за капремонт дитсадка з укриттям. Наскільки подібні витрати вважаєте під час воєнного стану доцільними? Можливо, варто перенаправити це на оборону країни?

Переді мною як очільником області стоїть дві найважливіші задачі: підтримка сил оборони і захист цивільного населення. На Хмельниччині функціонує понад 3 тис. укриттів, у тому числі це стосується навчальних закладів. До речі, лише за час великої війни додатково поставили на облік 2 тис. найпростіших укриттів.

Що стосується державних закупівель, то при обласній військовій адміністрації діє робоча група «Прозорість та підзвітність», яка слідкує за ефективністю витрачання бюджетних коштів. Вона утворена наприкінці 2023 року, опрацьовано близько 300 закупівель та виявлено ознаки порушень законодавства у 32 закупівлях на суму 138 млн грн.

На мою думку, інвестиції коштів у будівництво шкільних укриттів є виправданими. По-перше, навчальні заклади – місця масового скупчення людей, які повинні мати відповідний ступінь захисту. По-друге, не завжди ракети чи «Шахеди» ціляться у великі міста, трапляються «прильоти» й у села.

Сергій Тюрін очолив обласну військову адміністрацію 2 травня 2024 року. До цього три роки працював першим заступником голови ОДА фото: Сергій Тюрін/Facebook

Попри те, що область розташована за сотні кілометрів від лінії фронту, вона все ж дуже часто потерпає від ракетно-дронових ударів росіян. У середині травня 2023 року ворог завдав чи не найбільшого удару Хмельниччині: десятки домівок мирних громадян у Хмельницькому та в сусідніх селах було пошкоджено. Близько двох десятків людей потрапили до лікарень із травмами. Досі обласна влада не розкривала подробиць. То що ж насправді відбулося?

Справді, вибухова хвиля пошкодила сотні домівок мешканців населених пунктів, які прилягають до Хмельницького. Слава Богу, обійшлося без людських жертв, кілька десятків людей одержали легкі поранення. На жаль, більше подробиць не можу повідомити у цілях безпеки. Додам лише важливий момент. Тоді росіяни розганяли ІПСО, мовляв, після атаки у Хмельницькому різко зріс радіаційний фон. Цю брехню одразу спростували результати чотирьох лабораторій: повітря було чистим.

Ще трохи статистики. У 2023 році з обласного бюджету направили 20 млн грн на відновлення закладів соціальної сфери, які зазнали руйнувань внаслідок повітряних атак ворога. Ремонт приватних осель відбувався за рахунок програми «єВідновлення» (всього було спрямовано 70 млн грн), коштів місцевих громад і міжнародної допомоги.

25 травня 2023 року президент Володимир Зеленський зняв начальника управління Служби безпеки у Хмельницькій області. І майже рік – до 9 травня 2024 року – це крісло було вакантним. Які результати роботи спецслужби в області?

Взаємодія між владою та спецслужбою – на належному рівні. Щотижня керівник обласного управління СБУ бере участь у Раді оборони Хмельниччини, де заслуховується інформація про поточний стан справ, опрацьовуються потенційні виклики та наше реагування на них.

З початку повномасштабної агресії управління СБУ виявило на Хмельниччині 69 осіб, дії яких підпадають під статтю «державна зрада» з них 12 – мешканці або уродженці нашої області. Також викрито 200 осіб, причетних до колабораційної діяльності, з яких 42 – жителі області. Їхній збірний портрет приблизно однаковий: вони ненавидять Україну, не бажають їй добра; частина з них є носіями «руського міра» або банальними заробітчанами. Усі вони понесуть покарання за скоєні злочини.

«В області збільшується кількість мобільних вогневих груп – «ловців «шахедів»

Наскільки нині захищена Хмельниччина від повітряних ударів? Багато іноземних аналітиків писали, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Хмельниччина страждала від цього?

Кожна область України відчуває певний дефіцит озброєння. На Хмельниччині створено зенітно-кулеметний батальйон, який знищує ворожі повітряні цілі. Крім цього, постійно збільшується кількість мобільних вогневих груп, яких іще називають «ловцями «шахедів». Їхня ефективність роботи є досить високою.

Частково намагаємося закривати потребу Сил оборони за рахунок коштів обласного бюджету. Зокрема, у 2022 році було виділено 40 млн грн, у 2023 році – 115 млн грн. Цього року вже 50 млн грн і готуємо виділення фінансування ще на 70 млн грн.

У жовтні 2023 року глава держави ухвалив несподіване рішення: утворив Нетішинську міську військову адміністрацію і призначив її начальника, до слова, співробітника обласного СБУ. Яка була необхідність посилення президентської вертикалі на цій території?

Це рішення було ухвалено винятково за ініціативи військових. Пізніше президент ввів військову адміністрацію у місті Вараш, де розташована Рівненська атомна електростанція. Таким чином, керівництво держави посилило безпеку у містах-супутниках.

Щодо Нетішина. Начальник Нетішинської міської військової адміністрації серед іншого відповідає за оборону і охорону Хмельницької АЕС. Відповідно, з початку березня 2024 року на всіх в’їздах та виїздах з міста переглянуто та оновлено мережу блок-постів. Крім того, міська військова адміністрація провела аудит укриттів Нетішина. Зокрема, у тамтешніх багатоквартирних будинках є 49 протирадіаційних укриттів, але вони потребують відновлення. Ці укриття ставляться на баланс та йде підготовча робота з їх облаштування.

Днями міський голова Нетішина Олександр Супрунюк поскаржився, що його повноваження частково перебрала міська військова адміністрація. І додав, що такого рішення не ухвалювала Верховна Рада. Чи відчуваєте ви конфлікт гілок влади у Нетішині?

У нас постійна робоча комунікація з органами місцевого самоврядування. Очевидно, що між міським головою та начальником міської військової адміністрації можуть виникати деякі непрості робочі питання. Проте вони знаходять компроміс і співпрацюють заради захисту своєї території.

На вашу думку, де ще на Хмельниччині потрібно запроваджуваати військові адміністрації?

Наразі таке питання не обговорюється.

Певне економічне пожвавлення в регіоні очікується з добудовою двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. За інформацією Міністерства енергетики, влітку мають відновитися будівельні роботи на «заморожених» третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС. Плюс уже розпочато підготовку до зведення п’ятого і шостого енергоблоків за американською технологією. Конкретизуйте орієнтовну вартість проєкту добудови; скільки буде залучено робітників; яка сума податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) очікується до місцевих бюджетів тощо.

Це надважливий і максимально потрібний проєкт. Зокрема, 10% вартості будівництва третього та четвертого енергоблоків АЕС (приблизно 8 млрд грн) буде спрямовано на розвиток інфраструктури територіальних громад, які знаходяться у 30-кілометровій зоні ХАЕС. Крім цього, проєкт додасть нові робочі місця. Лише на будівництві 5 і 6 енергоблоків працюватиме три тисячі працівників. Після будівництва енергоблоків збільшиться кількість персоналу атомної станції – орієнтовно на 1 тис. осіб.

3 квітня 2024 року Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції. Згідно з ним, загальна вартість проєктування, будівництва та введення в експлуатацію 3 і 4 енергоблоків ХАЕС – 76,8 млрд грн. Фінансування проєкту передбачено Інвестиційним планом державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Будівництво одного енергоблоку займе 5-6 років. В цілому, на АЕС України експлуатуються 15 енергоблоків з водо-водяними енергетичними реакторами, які виробляють близько половини від загального обсягу електроенергії.

У червні в Хмельницькому з’явиться перший рекрутинговий центр

Ще одна надважлива тема – мобілізація. Два роки тому тодішній голова ОВА Сергій Гамалій повідомив, що Хмельниччина займає друге місце в Україні за мобілізацію військовозобов’язаних. Як нині складається ситуація?

Питання проведення мобілізаційних заходів постійно перебуває на контролі обласної військової адміністрації. Паралельно є взаємодія з Міністерством оборони щодо відкриття на Хмельниччині рекрутингових центрів. Перший із них з’явиться протягом червня у Хмельницькому. Для цього місцева влада виділить приміщення у ЦНАПі. Усього на території області буде відкрито не менше трьох рекрутингових центрів.

Варто наголосити: 18 травня набрав чинності Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно з ним, упродовж двох місяців військовозобов’язані мають оновити свої облікові дані та пройти військово-лікарські комісії (ВЛК). На Хмельниччині функціонує достатня кількість ВЛК. Окремо розроблено алгоритм дій у разі збільшення черг біля районних ТЦК та СП.

Очільник Хмельниччини Тюрін запевняє: в області функціонує достатня кількість ВЛК фото: Сергій Тюрін/Facebook

В області почастішали випадки викриття осіб, які вимагали хабарі за вирішення питань щодо зняття з військового обліку або визнання військовозобов’язаних непридатними до мобілізації. Водночас Офіс президента, Рада нацбезпеки і оборони акцентували увагу на посиленні контролю за військово-лікарськими комісіями. Що у цьому напрямку зроблено на Хмельниччині?

Затримуються посадовці та лікарі ВЛК із готівкою, яку вони вимагали у військовозобов’язаних. Зі свого боку, як керівник військової адміністрації, під час нарад із відповідальними особами за мобілізацію наголошую на нульовій толерантності до корупції.

Що стосується гучної історії у Кам’янець-Подільському районі (у 2022-2023 роках там діяла схема, за якої іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до служби – «Главком»), то правоохоронці затримали всіх причетних осіб. Наразі триває досудове розслідування.

Як стало відомо «Главкому» , Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розслідує факти порушення наказу Міноборони від 2008 року №402 про військово-лікарську експертизу в ЗСУ з боку посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Хмельниччини. Зокрема, посадові особи РТЦК та СП без оформлення свідоцтв про хворобу та їх затвердження військово-лікарської комісії регіону виключили з військового обліку ряд офіцерів запасу. Досудове розслідування відкрито за ч.4 статі 425 Кримінального кодексу («Недбале ставлення до військової служби»).

«Хтось підробив підпис командира військової частини, щоб випустити «волонтера» за кордон»

27 грудня 2023 року ви утворили Раду волонтерів в області. Вона є тимчасово діючим консультативно-дорадчим орган при обласній військовій адміністрації. Основними завданнями Ради є: вирішення нагальних проблем і сприяння забезпеченню координації діяльності волонтерів, волонтерських організацій у Хмельницькій області; вивчення і поширення кращих практик надання гуманітарної допомоги. Розкажіть, як туди потрапила громадська організація «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії», яку очолює голова Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно Артем Колюбаєв?

У Хмельницькій області надзвичайно потужний волонтерський рух. Благодійники мають постійну комунікацію з обласною владою. Із громадською організацією «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії» та Артемом Колюбаєвим ми мали співпрацю ще під час першого хмельницького кінофестивалю, який відбувся у вересні 2021 року. Коли почалася велика війна, Спілка підприємців теле та кіноіндустрії почала надавати гуманітарну допомогу (пікапи, дрони) для Сил оборони, дислокованих на території Хмельниччини. Нині вони разом із Держкіно активно просувають благодійні проєкти на кшталт «Кіно заради перемоги» для підняття морального духу наших воїнів та внутрішньо-переміщених осіб. Тому присутність Спілки Колюбаєва у Раді волонтерів Хмельниччини є цілком прийнятною.

За час великої війни той же Колюбаєв, представники шоу-бузнесу Юрій Горбунов, Олександр Педан та інші волонтери неодноразово виїжджали за кордон через систему «Шлях». Відповідні дозволи їм видавала Хмельницька ОДА. Чи можна сьогодні узагальнити: скількох осіб ОДА випустила через «Шлях» і скільки з них не повернулися? Які можуть бути юридичні наслідки для тих, хто залишився за кордоном, виїхавши «Шляхом»?

Не лише перераховані вами відомі люди, як волонтери, зверталися до обласної військової адміністрації за дозволами, щоб виїхати за кордон з гуманітарною та благодійною ціллю. Йдеться про сотні волонтерів, котрі підтримують ЗСУ, а також забезпечують необхідними речами та обладнанням соціальні та медичні заклади краю.

Варто пояснити: ОДА не одноосібно ухвалює рішення про виїзд волонтерів через систему «Шлях». Спеціальна комісія, в яку входять представники силових органів, розглядає пакети документів від громадських організацій щодо виїзду громадян. Підхід наступний: комісія вивчає документи осіб, які мають намір отримати дозвіл на виїзд за кордон, потім шляхом голосування приймається рішення. Усе документується, складаються протоколи. Наскільки мені відомо, кількість неповернень осіб, які виїхали по «Шляху», дуже низька – до 5% від тих, хто перетнув кордон.

На жаль, обласна військова адміністрація не наділена повноваженнями щодо контролю за громадянами, котрі виїхали за кордон через систему «Шлях» і не повернулися. Щоправда, був прецедент, коли невідомі особи підробили підпис командира однієї з військових частин, щоб випустити «волонтера» за кордон. Як тільки стало відомо про це, комісія при ОДА відмовила у задоволенні звернення про виїзд волонтерів від громадської організації, у пакеті якої йшов підроблений документ, та направила документи до правоохоронних органів. Аналогічні репутаційні «хрести» понесуть інші громадські організації, якщо подаватимуть сфальшовані документи на «Шлях».

Віталій Тараненко, «Главком»