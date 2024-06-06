«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня

При перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень

Завтра, 7 червня, по всій території України протягом усього дня будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

«Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00», – уточнили в «Укренерго».

Там також попередили, що при перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.