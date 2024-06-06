Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня
Протягом 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усього дня
колаж: glavcom.ua

При перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень

Завтра, 7 червня, по всій території України протягом усього дня будуть діяти графіки відключення світла. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

«Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00», – уточнили в «Укренерго».

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня фото 1

Там також попередили, що при перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год.  Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на кінець минулого року лише 13 країн, включаючи США, Індію та Китай, впровадили політику розвитку відновлюваної енергетики
Альтернативна енергетика сповільнила темпи зростання – звіт
30 травня, 18:25
Причиною введення обмежень став дефіцит електроенергії внаслідок ворожих масованих ударів
«Укренерго» ввело аварійні відключення світла для бізнесу
8 травня, 20:00
Під час війни наявність електроенергії для військового виробництва критично важлива
Відключення електроенергії зашкодять оборонці України – The New York Times
21 травня, 10:18
Через негоду 68 населених пунктів залишаються знеструмленими
Дефіцит в українській енергосистемі збільшився – «Укренерго»
4 червня, 11:38
Ліміти на споживання електроенергії діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00
«Укренерго» анонсувало графіки відключення світла на 6 червня
Вчора, 19:00
Від учора в Україні введено графіки аварійних відключень
«Укренерго» застосувало аварійні відключення для промислових та побутових споживачів (оновлено)
15 травня, 09:17
Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені
Ситуація в енергосистемі: ДТЕК повідомив, де плануються відключення світла
17 травня, 11:14
Сьогодні термін дії лімітів на споживанні електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено
«Укренерго» оновило графіки відключень світла на 1 червня
1 червня, 14:34
В «Укренерго» зауважили, що від сьогодні протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень
Голова правління «Укренерго» розповів, якою буде ситуація з електроенергією цього тижня
3 червня, 05:28

Суспільство

Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію
Мінекономіки планує перенавчати жінок на «чоловічі» професії, де бракує фахівців через мобілізацію
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
Можлива евакуація великих міст: ексміністр енергетики закликав українців готувати план «Б»
Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює
Календар рибалки на червень 2024: коли гарно клює
Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»
Україна знала про наміри росіян підірвати Каховську ГЕС – «Укргідроенерго»
«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ
«Це частина операції впливу»: Розвідка спростувала заяву Путіна про кількість полонених в РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Допомагав російським окупантам. Ексгравець «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
16K
Президент Польсько-української господарчої палати спростував міф про «українців, які витрачають польські гроші»
16K
Українські біженці у Німеччині отримують «листи щастя» від страхових компаній
16K
Ставлення до біженців у Нідерландах суттєво змінилось: дані дослідження
9691
Невідомі особи пограбували могилу наймолодшого оборонця «Азовсталі»: матір воїна в розпачі
7319
«Шкода, що ви на волі»: перехожі дівчата обламали організатора «п'яних вечірок» у Києві

Новини

Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції – екс-міністр
Сьогодні, 18:24
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
На підставі доповіді Центру оборонних реформ Тайвань посилив контроль за експортом сировини для вибухівки
Сьогодні, 01:00
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
Вчора, 15:20
Дефіцит кадрів в Україні призведе до падіння виробництва та втрати економіки – Bloomberg
Вчора, 12:42
Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Вчора, 06:24

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua