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На полях Саміту миру: стало відомо, що Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На полях Саміту миру: стало відомо, що Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії
Володимир Зеленський та Віола Амхерд перед початком роботи Саміту миру
фото: Офіс президента

До інавгураційного Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників – 101 країну та міжнародну організацію

Перед початком інавгураційного Саміту миру Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд. Про це інформує Офіс президента.

Глава Української держави подякував Швейцарії та особисто Віолі Амхерд за лідерство та співпрацю в організації інавгураційного Глобального саміту миру.

Під час зустрічі вони обговорили останні приготування й технічні деталі організації Саміту, фіналізували підсумкове комюніке та приділили окрему увагу подальшому плану дій.

Лідери відзначили, що до інавгураційного Саміту миру вдалося залучити безпрецедентне представництво учасників – 101 країну та міжнародну організацію з усіх континентів: Латинської Америки, Близького Сходу та Азії, Африки, Європи, Тихоокеанського регіону, Австралії, Північної Америки. Дві третини країн-учасниць представлені на найвищому рівні.

«Ще частина країн і лідерів проявили інтерес до нашого Саміту та відреагували на миротворчий імпульс Формули миру. І навіть якщо їх сьогодні тут, на першому Саміті, немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, бо світ має силу», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: депутат Швейцарія саміт путін Володимир Зеленський президент Офіс президента Денис Маслов

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