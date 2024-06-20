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Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці
Ворожі БпЛА завдали удару по об'єктах енергоінфраструктури
фото ілюстративне

Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях

У ніч на 20 червня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру країни. Про це повідомляє «Укренерго».

Ворожі БпЛА завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергоінфраструктури.

Зафіксовано пошкодження обладнання на об'єктах у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Борзов.

За його словами, на місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, уночі ворог атакував Україну дронами. Зокрема, в Києві та області працювали сили ППО.

Раніше, вночі 19 червня, ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні України. Зокрема, у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.

До слова, у рамках формули миру Україна планує запустити групу з енергетики, яка є необхідною для повернення реальної безпеки в цій сфері.

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Теги: Укренерго ворог енергетика

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