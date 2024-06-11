Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви

Спільна заява за підсумками Глобального саміту миру не передбачатиме заклику до виведення російських військ

У спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України. Про це йдеться у публікації на сайті швейцарського телеканалу NHK, який посилається на проєкт фінального комюніке саміту, що є у розпорядженні редакції. Але журналісти наголошують, що проєкт документа ще може суттєво змінитися.

У проєкті спільної заяви, який отримали журналісти NHK, буде відображено лише три з десяти пунктів української «формули миру» – це безпека атомних електростанцій, продовольча безпека та звільнення всіх ув’язнених і повернення дітей, депортованих до Росії. При цьому взагалі не згадується про виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності України. І навіть більше, у проєкті спільної заяви також йдеться, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру та підкреслюється важливість участі Росії в дискусіях щодо цього.

За даними дипломатичних джерел телеканалу, решта пунктів із запропонованої Києвом «формули миру», були навмисно виключені з проєкту, оскільки у ньому враховували позицію «деяких країн Азії та Близького Сходу, що розвиваються», які зацікавлені у співпраці з Росією.

Про те, що на саміті обговорюватимуть лише ці три питання, раніше говорив Володимир Зеленський. Він пояснював, що є країни, які наполягають на тому, що деякі питання не можна вирішити без участі російської сторони. «Ми відсунули убік те, що може роз'єднувати країни», – сказав Зеленський.

«Ось три пункти і будуть країни, які будуть відповідальні за ці три пункти. За те, щоб опрацювати після саміту технічно, за деталями, дрібними деталями наші кроки щодо виконання цих трьох пунктів. Це найголовніше, чого я чекаю від цього саміту», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери та високі представники близько 90 країн світу. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.