У Венеційській комісії пояснили свої зауваження щодо утисків російської мови в Україні

«Наразі Україна не зобов’язана змінювати приписи статті №7 закону про освіту»

Член Венеційської комісії Сергій Головатий пояснив у інтерв’ю «Главкому» зауваження ВК щодо утисків російської мови в Україні. «Дійсно, Венеційська комісія зауважила, що статтю №7 закону про освіту сформульовано так, що, на перший погляд, є підстави говорити про утиски цієї мови», — говорить



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«Наразі Україна не зобов’язана змінювати приписи статті №7 закону про освіту»

Член Венеційської комісії Сергій Головатий пояснив у інтерв’ю «Главкому» зауваження ВК щодо утисків російської мови в Україні.

«Дійсно, Венеційська комісія зауважила, що статтю №7 закону про освіту сформульовано так, що, на перший погляд, є підстави говорити про утиски цієї мови», — говорить Головатий.

Але водночас, зазначає правник, Комісія сама ж і пояснює причини ситуації, що склалася стосовно цієї мови історично, вказуючи на специфічне місце російської як найпоширенішої з-поміж «регіональних або міноритарних» мов, котра є «головною мовою спілкування для багатьох осіб, що належать до неросійських меншин». Вона, на відміну від офіційних мов держав-членів ЄС, за статтею 7 Закону є обмеженішою. Проте тут же Комісія визнає: «можна стверджувати, що історична мовна політика, яка протегувала російській мові, та поточний політичний контекст можуть виступати чинниками, що виправдовують такий підхід» (параграф 112).

«Комісія, висловлюючи розуміння сучасної політики української держави в її ставленні до російської мови, у параграфі 114 Висновку зазначила, що менш сприятливий режим застосування російської мови порівняно з режимом застосування мов Європейського Союзу «порушує можливі питання конституційності в стосунку до статей 10 та 24 Конституції України та не є виправданим у світлі принципу недискримінації, в разі якщо не буде надано більш переконливе обґрунтування» (виділено на прохання Сергія Головатого - «Главком»). Із цього випливає, що Конституційний Суд України має можливості та достатній простір для професійного пошуку «більш переконливого обґрунтування» недискримінаційності статті 7. А він, як відомо, вже відкрив провадження з цього питання за поданням народних депутатів від «Опоблоку»», — пояснює Головатий.

Що варто робити Україні? «Чекати рішення Конституційного Суду. Якщо він спроможеться надати доволі переконливе обґрунтування підстав для такого підходу України (щодо російської мови зокрема – «Главком»), то ні в кого й ніколи не буде юридичних підстав звинувачувати Україну в порушенні юридичних зобов’язань – що міжнародних, що національних. Простими словами, наразі Україна не зобов’язана змінювати приписи статті 7, а нашому Конституційному Судові доведеться добре попрацювати над цим питанням», — резюмує правник.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Сергій Головатий: Венеційська комісія не виявила у законі про освіту порушень, які Угорщина приписувала Україні.