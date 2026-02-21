Головна Країна Політика
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський запровадив санкції проти 225 капітанів суден тіньового флоту РФ
Президент увів у дію рішення РНБО
колаж: glavcom.ua

Під санкції потрапили також субʼєкти, що обслуговують російський ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що впроваджують два нові пакети санкцій проти осіб та компаній, які допомагають Росії фінансувати війну та обходити міжнародні обмеження. Під удар потрапили понад дві сотні капітанів танкерів та десятки підприємств російської «оборонки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Перше рішення РНБО спрямоване на руйнування логістичних ланцюгів експорту російської нафти. Запроваджено санкції проти 225 капітанів суден, які керують танкерами «тіньового флоту» в Чорному, Червоному та Балтійському морях: ці капітани керували суднами російського тіньового флоту й транспортували нафту в обхід санкцій ЄС, G7 та інших держав.

Більша частина цих танкерів – 188 – уже перебувають під санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Швейцарії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

«Продовжуємо переконувати партнерів у важливості індивідуальних санкцій щодо капітанів танкерів. Системна робота на підсанкційному танкері є достатньою підставою для наслідків. Маємо відбити бажання працювати з російською нафтою, адже це пряме фінансування війни», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Другий пакет обмежень стосується безпосередньо виробництва зброї. До списку увійшли:

46 громадян Росії, двоє громадян Ірану та 44 російські компанії, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс. Серед них ті, що постачають, розробляють, виробляють і ремонтують техніку, засоби радіоелектронної боротьби та запчастини для потреб російського ВПК. Їхню продукцію використовують під час виробництва балістичних і крилатих ракет, ударних і розвідувальних дронів, стрілецької зброї та боєприпасів. 

Двоє громадян Ірану причетні до постачання авіаційних запчастин і компонентів в обхід санкцій. Це відбувалося в інтересах Іранської авіабудівної промислової корпорації, яка є партнером Росії в розробці та виробництві дронів «Шахед» і вже перебуває під санкціями України, США, Швейцарії та Нової Зеландії.

Україна передасть відповідну інформацію партнерам для синхронізації та далі розширюватиме санкції проти інших фізичних і юридичних осіб, які сприяють російській агресії.

Нагадаємо, міжнародна морська організація оприлюднила сенсаційний звіт, згідно з яким у світовому океані зафіксовано понад півтисячі суден, що використовують підроблені або незаконні прапори. Секретаріат Міжнародної морської організації нарахував 529 суден, що ходять під фальшивими прапорами. Цей «тіньовий флот» став ключовим інструментом для обходу глобальних санкцій, передусім при експорті російської нафти.

Теги: флот РФ санкції Володимир Зеленський

