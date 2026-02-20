Ворог битиме по енергетиці навіть із настанням тепла – Свириденко

Кабінет міністрів працює над підготовкою до наступного опалювального сезону

Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

«У нас немає ілюзій – ворог продовжить бити по енергетиці навіть із настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими», – каже вона.

Премʼєрка назвала головні елементи плану енергетичної стійкості областей, які мають вберегти енергосистему від ворожих атак. Зокрема, мова про:

захист об’єктів критичної інфраструктури;

розвиток розподіленої генерації;

альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури;

розподілену теплова генерація.

Свириденко доручила обласним військовим адміністраціям спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, «Укренерго» та іншими структурами розробити плани енергетичної стійкості по областях. Так, усі області мають:

визначити об’єкти критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту та автономного живлення;

розробити покроковий план, який має бути виконаний до старту опалювального сезону;

визначити потребу в обладнанні та фінансуванні, а також необхідні ресурси для реалізації плану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.