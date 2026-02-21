Головна Країна Політика
Як повалити Зеленського? Втікач Азаров визнав безпомічність Кремля і дав пораду Путіну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: скріншот з відео

Втікач Азаров розписався у безпорадності Кремля щодо усунення Зеленського

Колишній прем’єр-міністр-утікач Микола Азаров, який переховується в РФ, вчергове відзначився заявами, що демонструють нездатність Кремля вплинути на ситуацію в Україні власними силами. У відеозверненні він визнав, що зміна влади в Києві неможлива без прямої домовленості Москви з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Микола Азаров, коментуючи стратегію Кремля щодо України, прямо заявив, що ліквідувати українське керівництво або примусити його до саморозпуску росіяни не можуть. За його словами, ставити такі завдання перед «Будановим, Умєровим або Зеленським» немає жодного сенсу, оскільки вони «самі себе ліквідовувати не будуть».

Експрем'єр-корупціонер наполягає, що єдиний шлях для реалізації планів Кремля – це переговори з Білим домом.

«Головне завдання має бути вирішено, безумовно, на переговорах з американцями... лише від них можна очікувати якоїсь міри реалістичного підходу до вирішення цього конфлікту», – заявив Азаров.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що жодні переговори про майбутнє України без участі самої України є неможливими.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва визнав колишнього премʼєр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді. Разом із політиком вирок отримала його помічниця та адміністраторка телеграм-каналу.

Повідомляється, що у медіапросторі Микола Азаров виправдовував криваву війну Росії проти України та робив гучні заяви антиукраїнського характеру. Згадується й те, що проросійський політик закликав до повалення влади в Україні.

Читайте також:

Теги: Микола Азаров росія переговори США Україна

