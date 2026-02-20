Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині

Оборона Родинського Донецької області триває, російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці

Інформація про нібито оточення підрозділів Сил оборони України в місті Родинське Донецької області не відповідає дійсності

Сили оборони України офіційно спростувало інформацію про нібито оточення українських підрозділів у районі міста Родинське, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід».

Повідомляється, що попри складну ситуацію на Покровському напрямку, українські війська продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження. Родинське залишається під контролем Збройних Сил України, а шляхи постачання до міста функціонують.

«Повідомлення про начебто оточення наших підрозділів у Родинському не відповідають дійсності», – йдеться в заяві угруповання військ «Схід».

Військові закликають довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірені дані про переміщення українських військ.

Нагадаємо, аналітики DeepState фіксували на Покровському напрямку погіршення ситуації та активізацію російських військ. Бої за міста Покровськ та Мирноград на Донеччині тривають. Окупанти стягують свою піхоту в північну частину Покровська. Захід в місто сильно обмежений. Противник активно проводить дистанційне мінування.

Ділянки, які вдається розмінувати, ворог одразу заміновує. Продовжуються також постійні спроби противника зайти в Гришине і останнім часом більша увага роботи пілотів прикута вже до цього населеного пункту, а не на Покровськ, чим користується ворог.