Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Понад 30 тис. підприємців отримали державну допомогу на 303 млн грн
Енергопідтримка дає змогу компенсувати додаткові витрати на забезпечення електроенергії
фото: Урядовий портал

Уряд виділив кошти на підтримку підприємців

Державна програма підтримки малого бізнесу в умовах енергетичної кризи демонструє реальні результати. Понад 30 тисяч українських підприємців уже скористалися виплатами, спрямувавши кошти на купівлю пального, ремонт генераторів або оплату рахунків, щоб продовжувати роботу попри відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Програма передбачає виплати у розмірі від 7 500 до 15 тис. грн. Ці кошти є цільовими та можуть бути використані на:

  • придбання або сервісне обслуговування генераторів;
  • закупівлю пального для автономних джерел живлення;
  • оплату комунальних послуг, щоб нівелювати зростання витрат. Загальна сума вже виплаченої допомоги перевищила 303 млн грн, що дозволило зберегти тисячі робочих місць по всій країні.

Миколаїв: ветеранський простір

Ветеранка Анастасія Зосімова, яка відкрила у Миколаєві смарт-кафе «Зілля», отримала максимальну виплату – 15 тис. грн. Завдяки цим коштам заклад, де офіційно працюють четверо людей, залишається світлою точкою на мапі міста навіть під час блекаутів, надаючи простір для роботи та відпочинку.

Біла Церква: інклюзивна мода

Бренд адаптивного одягу «Wheelny», заснований Анною Павлусь, отримав 10 500 грн. Це виробництво є унікальним для України, адже створює функціональний одяг для людей у кріслах колісних. Допомога покрила витрати на електроенергію, що дозволило не зупиняти пошиття життєво необхідних речей.

Дніпро та Харків: спорт і традиції

У Дніпрі Ігор, засновник «Dnipro Karate School», спрямував 9 тис. грн на пальне для генератора. Це дозволило повернути тепло в зали, де тренуються 150 дітей. А в Харкові Наталія Михайлова, власниця бренду вишиванок «Франі», планує використати свої 13 500 грн для встановлення сонячних панелей, роблячи крок до повної енергонезалежності під обстрілами.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із головою Державної аудиторської служби України Аллою Басалаєвою. Вона заслухала попередній звіт про аудит в «Енергоатомі».  Як повідомила Свириденко, аудит компанії триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій.

уряд гуманітарна допомога Україна

