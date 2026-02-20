Зеленський прокоментував можливу участь у виборах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну та просувається на фронті

Президент зазначив, що питання участі у майбутній виборчій кампанії залежить від безпекових умов і завершення війни

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю France24 заявив, що Україна не програє війну проти Росії, продовжує контрнаступальні дії та розраховує на розміщення європейських військових поблизу фронту після можливого припинення вогню. Про це повідомляє «Главком».

Оцінка війни та ситуації на фронті

Ексклюзивна розмова відбулася напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Зеленський наголосив, що попри складну ситуацію на фронті та політичний тиск щодо мирної угоди, Україна продовжує боротьбу. «Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно, ми точно її не програємо. Питання в тому, чи переможемо ми», – заявив він.

Президент додав, що війна залишається надзвичайно дорогою для України. За його словами, останніми місяцями Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі, що призвело до перебоїв із електропостачанням і складної зими для населення.

Тиск щодо Донбасу та переговорний контекст

Зеленський також повідомив, що Київ відчуває тиск із боку США та Росії щодо можливого врегулювання, зокрема щодо Донбасу. «І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра – залиште Донбас», – зазначив він, наголосивши, що Україна не планує відводити війська з регіону.

Просування ЗСУ та ситуація зі зв’язком

За словами глави держави, українські сили мають просування на південному напрямку. «Я не вдаватимуся у деталі, але сьогодні можу привітати нашу армію, передусім усі сили оборони, тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів», – сказав Зеленський.

Президент також визнав, що українські військові стикалися з труднощами через перебої у роботі супутникового зв’язку, однак наголосив, що проблеми російської сторони є значно серйознішими. «Є проблеми, є виклики», – зазначив він.

Вибори під час війни

Окремо Зеленський прокоментував дискусію щодо можливих президентських виборів. «Давайте будемо чесними – росіяни просто хочуть мене замінити», – заявив він, додавши, що під час війни проведення голосування може мати руйнівні наслідки. «Ніхто не хоче виборів під час війни. Усі бояться його руйнівного ефекту», – підкреслив президент.

Президент наголосив, що проведення виборів можливе лише після завершення війни та за наявності надійних гарантій безпеки від союзників. Він також додав, що наразі не ухвалив рішення, чи балотуватиметься на майбутніх виборах.

Європейський контингент і гарантії безпеки

Він також повідомив, що Україна розраховує на розміщення європейського військового контингенту ближче до фронту у разі припинення бойових дій. «Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, але українці хотіли б, щоб партнери стояли з нами на передовій», – заявив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей у Швейцарії та відзначив продовження діалогу з міжнародними партнерами. За його словами, сторони обговорили подальші кроки для просування перемовин, а наступний раунд консультацій може відбутися вже у лютому.