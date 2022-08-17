Уряд під час війни перейнявся піаром України в Європі

Кошти буде витрачено на виготовлення 10 модульних стендів

Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» 10 серпня оголосило тендер з підготовки та проведення інформаційної кампанії очікуваною вартістю 2,62 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Згідно з оприлюдненими документами, Центр захисту інформаційного простору замовляє виготовлення 10 модульних стендів в авангардистському стилі Малевича і Делоне. Кожен стенд матиме кілька рівнів, що в комплексі створюватиме композицію про новаторство України у певній сфері.

Інформаційні стенди виготовлять на англійській, французькій та німецькій мовах. Їх планують експонувати у Парижі, Брюсселі та Відні протягом серпня-жовтня.

«Після ухвалення рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС вкрай важливо презентувати Україну в країнах Європи не просто як незалежну державу, але і як країну з тисячолітньою історією», – пояснив замовник.

Окрім виготовлення стендів, потенційний переможець торгів повинен оформити митні документи для тимчасового вивезення виставкових стендів і забезпечити їхню охорону.

Аукціон із обрання переможця тендера заплановано на 19 серпня.

Нагадаємо, що в Україні триває 175-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 23 червня лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення –проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Після цього починається підготовка до інтеграції України в ЄС.