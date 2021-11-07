Нагороди від президента: ДУСя замовила нову партію орденів і відзнак на 3 млн грн

Усі нагороди повинні бути виготовлені до 24 грудня цього року

Всього Банкнотно-монетний двір Нацбанку виготовить 452 комплекти орденів та медалей

Державне управління справами 4 листопада повідомило про намір укласти угоду з Банкнотно-монетним двором Національного банку на закупівлю державних нагород загальною вартістю 3,29 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник обрав переможця шляхом застосування переговорної процедури. Свій вибір Державне управління справами пояснило тим, що Банкнотно-монетний двір Нацбанку за технологічним рівнем, ступенем організації виробництва та професіоналізмом працівників належить до провідних монетних дворів світу.

Зокрема, він оснащений високотехнологічним обладнанням всесвітньо відомих фірм «Гребенер», «Шулер», «Гюдель», «Зак і Кіссельбах», «Тронруд», «Келенбергер», «Соло» та ін.

Замовник додав, що в арсеналі технологічних можливостей Монетного двору виконання багаторівневого карбування, виготовлення нагород із дорогоцінних металів, оздоблення дорогоцінними каменями, декоративне покриття золотом, сріблом, патинування (старіння срібла), покриття гарячою та холодною емалями, широка гама кольорів, захисне покриття виробів лаками, комп’ютерне нанесення написів на вироби (рант, реверс), електронний банк шрифтів (понад 600 видів), автоматичне приварювання шрифтів та застібок.

Отже, Державне управління справами замовило:

орден князя Ярослава Мудрого І ступеня (10 комплектів), у тому числі знак ордена – 10 шт., мініатюра ордена – 10 шт., зірка (велика) ордена – 10 шт., зірка (мала) ордена – 10 шт., орденська планка – 10 шт.;

(10 комплектів), у тому числі знак ордена – 10 шт., мініатюра ордена – 10 шт., зірка (велика) ордена – 10 шт., зірка (мала) ордена – 10 шт., орденська планка – 10 шт.; орден «За заслуги» III ступеня – 85 комплектів; у тому числі знак ордена – 85 шт., мініатюра ордена – 85 шт.;

– 85 комплектів; у тому числі знак ордена – 85 шт., мініатюра ордена – 85 шт.; орден княгині Ольги І ступеня – 50 шт.;

– 50 шт.; орден княгині Ольги II ступеня – 50 шт.;

– 50 шт.; орден княгині Ольги III ступеня – 50 шт.;

– 50 шт.; медаль «За військову службу Україні» – 100 шт.;

– 100 шт.; відзнака президента України «Національна легенда України» – 7 шт.;

– 7 шт.; нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений економіст» – 50 шт.;

– 50 шт.; нагрудний знак до почесного звання України «Мати-героїня» – 50 шт.

Усі нагороди повинні бути виготовлені до 24 грудня цього року.

Як повідомляв «Главком», у квітні Державне управління справами купило у Банкнотно-монетного двору Національного банку України державних нагород загальною вартістю 18,05 млн грн.