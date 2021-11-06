Порошенко підтвердив, що санкціонував операцію щодо «вагнерівців» та розповів, яку користь вона принесла б Україні

Порошенко здивований, що за рік його ніхто не допитав у справі компанії Вагнера

«Вагнерівці» могли стати неспростовним доказом проти Путіна в Гаазі

П’ятий Президент Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» вкотре підтвердив, що особисто санкціонував спецоперацію українських спецслужб із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера. Порошенко зазначив, що найманці, які були причетні до міжнародних військових злочинів, могли свідчити у Гаазькому суді проти Путіна, зокрема, і у справі МН-17, інформує пресслужба партії «Європейська Солідарність».

«Я був дуже здивований, коли з самого початку найвищі посадові особи, починаючи з президента, глави адміністрації стверджували, що такої операції не було взагалі. Я вимушений був заявити про те, що наприкінці 2018 – початку 2019 року я санкціонував директиви і міністру, і начальнику Головного управління розвідки Василю Бурбі, в тому числі по співпраці з нашими партнерами, в реалізації інформації, яку мені надали в розвіддоповіді», – говорить Порошенко.

«Я був здивований, що за рік ніхто мене з цього приводу не допитав. Хоча нібито кримінальна справа по вагнерівцям нібито мала бути», – зауважує Петро Порошенко.

«Вже після моєї заяви керівництво держави визнало, що ця операція була і вони брехали до цього. Начальник Головного управління розвідки підтвердив це. В тому числі і на засіданні ТСК, хоча вона є нелегітимною, бо не мала в предметі свого відання «вагнерівської справи». Бо дуже боялися «Слуги» цього предмету. Але на засіданні комісії начальник Головного управління розвідки, інші особи підтвердили, що саме наприкінці 2018 року, в 2019 я цю операцію санкціонував», – зазначає п’ятий Президент.

«Я обмежений державною таємницею, щоб вам розповісти деталі. Або нехай Служба безпеки України зніме гриф, оскільки все вже відомо, і я вам розповім те, що мені було відомо як Верховному Головнокомандувачу в ті часи», – зауважив Порошенко.

«Зараз можу наголосити перше – операція була. Друге – були блискучі дії наших військових розвідників, сконцентровані злочинці, які мають безпосереднє відношення до страшних злочинів. Починаючи від терористичної атаки на рейс МН17 і завершуючи атакою з ПЗРК на наш Іл, який був збитий над Луганським аеропортом. Починаючи від атаки на АН-26, і там є їхні свідчення», – констатує Порошенко.

«Це неспростовний доказ на суді проти Путіна в Гаазі. Неспростовний доказ, і не треба применшувати його значення», – наголосив лідер «ЄС».

«Друге – якщо не хочете це використовувати – це є обмінний фонд, через який ми можемо витягнути наших заручників з російських в’язниць. Замість цього ми маємо якісь політичні дискусії в ерзац слідчій комісії, але не маємо професійних і компетентних дій СБУ, Генпрокуратури з відстороненням від посад і притягненням до відповідальності», – зазначає Петро Порошенко.

«Що ми бачимо? Пан Бурба був звільнений з посади за те, що намагався сказати правду. Найкращі розвідники спецрезерву, еліта українських спецслужб, розвідників були звільнені з посади», – говорить Порошенко.

Він закликав новопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова повернути на посади професійних розвідників.

«Буде дуже круто, якщо будуть відновлені на посаді Василь Бурба інші герої-розвідники, які запланували і блискуче провели такого рівня операції», – говорить Порошенко.

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» розслідуватимуть першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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