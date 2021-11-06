Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій
Спочатку Аваков, а потім Порошенко
Мама дорогая! На Шустері переказують розслідування «Схем» про російського агента Руслана Демченка і його участь у «харківських угодах».
Донесли кожній домохозяюшкє страни, що в ОП працює російська агентура, яка наближала окупацію 2014 року. Красиво!
Петро Олексійович як піон цвіте і пахне в білосніжній вишиванці. Щасливий. Давно я тут не бачила його. Цікаво так – з огляду історію стосунків Порошенка і Шустера. Думаю, ви зрозуміли про що я)
Опитування цікаве: «Чи розумієте ви стратегію Зеленского щодо Росії?» Лідер — відповідь «Ні».
По-моєму, Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій. Прям лазерні промінчики)
На місці Зеленского я би дуже напружилась після таких вечорів на каналі Україна 24.
Спочатку Аваков, а потім Порошенко…)
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої