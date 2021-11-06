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    Думки вголос

    Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій

    На місці Зеленского варто дуже напружитись після таких вечорів на каналі Україна 24 - Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій
    На місці Зеленского варто дуже напружитись після таких вечорів на каналі Україна 24

    Спочатку Аваков, а потім Порошенко

    Мама дорогая! На Шустері переказують розслідування «Схем» про російського агента Руслана Демченка і його участь у «харківських угодах».

    Донесли кожній домохозяюшкє страни, що в ОП працює російська агентура, яка наближала окупацію 2014 року. Красиво!

    Петро Олексійович як піон цвіте і пахне в білосніжній вишиванці. Щасливий. Давно я тут не бачила його. Цікаво так – з огляду історію стосунків Порошенка і Шустера. Думаю, ви зрозуміли про що я)

    Опитування цікаве: «Чи розумієте ви стратегію Зеленского щодо Росії?» Лідер — відповідь «Ні».

    По-моєму, Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій. Прям лазерні промінчики)

    На місці Зеленского я би дуже напружилась після таких вечорів на каналі Україна 24.

    Спочатку Аваков, а потім Порошенко…)

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    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко ЗМІ Рінат Ахметов Володимир Зеленський
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    Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій