На місці Зеленского варто дуже напружитись після таких вечорів на каналі Україна 24

Спочатку Аваков, а потім Порошенко

Мама дорогая! На Шустері переказують розслідування «Схем» про російського агента Руслана Демченка і його участь у «харківських угодах».

Донесли кожній домохозяюшкє страни, що в ОП працює російська агентура, яка наближала окупацію 2014 року. Красиво!

Петро Олексійович як піон цвіте і пахне в білосніжній вишиванці. Щасливий. Давно я тут не бачила його. Цікаво так – з огляду історію стосунків Порошенка і Шустера. Думаю, ви зрозуміли про що я)

Опитування цікаве: «Чи розумієте ви стратегію Зеленского щодо Росії?» Лідер — відповідь «Ні».

По-моєму, Рінат Леонідович посилає дуже чіткі сигнали Банковій. Прям лазерні промінчики)

На місці Зеленского я би дуже напружилась після таких вечорів на каналі Україна 24.

Спочатку Аваков, а потім Порошенко…)

Читайте також:

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.