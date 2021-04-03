ДУСя витратить 18 млн грн на виготовлення нагород, які вручатиме Зеленський (перелік)

Найбільше буде виготовлено нагрудного знаку до почесного звання України «Мати-героїня» – всього 2000 штук

Державне управління справами за результатами тендера 1 квітня повідомило про намір укласти угоду з Банкнотно-монетним двором Національного банку України на виготовлення державних нагород загальною вартістю 18,05 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник пояснив, що з метою створення необхідних умов для виконання президентом України Володимиром Зеленським конституційних повноважень із нагородження державними нагородами, необхідно здійснити цю закупівлю.

Відповідно до закону «Про державні нагороди України», виготовлення орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак здійснюється виключно Бакнотно-монетним двором Нацбанку. Установа оснащена високотехнологічним обладнанням всесвітньо відомих фірм: «Гребенер», «Шулер», «Гюдель», «Зак і Кіссельбах», «Тронруд», «Келенбергер», «Соло» та інші.

Отже, ДУСя замовила:

Орден «Золота Зірка» – 30 комплектів, у тому числі: знак ордена – 30 шт., мініатюра ордена – 30 шт.;

– 30 комплектів, у тому числі: знак ордена – 30 шт., мініатюра ордена – 30 шт.; Орден Держави – 15 компл., у тому числі: знак ордена – 15 шт., мініатюра ордена – 15 шт.;

– 15 компл., у тому числі: знак ордена – 15 шт., мініатюра ордена – 15 шт.; Орден Свободи – 10 шт.;

– 10 шт.; Орден князя Ярослава Мудрого І ступеня – 5 компл.; у тому числі: знак ордена – 5 шт., мініатюра ордена – 5 шт., зірка (велика) ордена – 5 шт., зірка (мала) ордена – 5 шт., орденська планка – 5 шт.;

– 5 компл.; у тому числі: знак ордена – 5 шт., мініатюра ордена – 5 шт., зірка (велика) ордена – 5 шт., зірка (мала) ордена – 5 шт., орденська планка – 5 шт.; Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – 50 компл.; у тому числі: знак ордена – 50 шт., мініатюра ордена – 50 шт.;

– 50 компл.; у тому числі: знак ордена – 50 шт., мініатюра ордена – 50 шт.; Орден «За заслуги» І ступеня – 100 компл.; у тому числі: знак ордена – 100 шт., мініатюра ордена – 100 шт., зірка ордена – 100 шт.;

– 100 компл.; у тому числі: знак ордена – 100 шт., мініатюра ордена – 100 шт., зірка ордена – 100 шт.; Орден «За заслуги» ІІ ступеня – 100 компл.; у тому числі: знак ордена – 100 шт., мініатюра ордена – 100 шт.;

– 100 компл.; у тому числі: знак ордена – 100 шт., мініатюра ордена – 100 шт.; Орден «За заслуги» ІІІ ступеня – 250 компл.; у тому числі: знак ордена – 250 шт., мініатюра ордена – 250 шт.;

– 250 компл.; у тому числі: знак ордена – 250 шт., мініатюра ордена – 250 шт.; Орден княгині Ольги ІІІ ступеня – 100 шт.;

– 100 шт.; Орден Данила Галицького (з мечами) – 100 шт.;

– 100 шт.; Медаль «За військову службу Україні» – 450 шт.;

– 450 шт.; Відзнака Президента України – медаль «За працю і звитягу » – 100 шт.;

» – 100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Народний артист» – 50 шт.;

50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений артист» – 100 шт.;

100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений діяч науки і техніки» – 100 шт.;

– 100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений донор» – 50 шт.;

– 50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений лікар» – 200 шт.;

– 200 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений майстер народної творчості» – 50 шт.;

– 50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник культури» – 200 шт.;

– 200 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник освіти» – 150 шт.;

– 150 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник промисловості» – 100 шт.;

– 100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник соціальної сфери» – 50 шт.;

– 50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник сфери послуг» – 50 шт.;

– 50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» – 100 шт.;

– 100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений художник» – 50 шт.;

– 50 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Заслужений юрист» – 100 шт.;

– 100 шт.; Нагрудний знак до почесного звання України «Мати-героїня» – 2000 шт.

Термін поставки держнагород – квітень-грудень 2021 року.

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції осипав орденами та званнями своїх колег-зірок: Білик, Єфросиніна, Потап, Тіна Кароль, Мазур.