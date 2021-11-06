Зеленський вшанував визволителів Києва від нацистських окупантів (фото)

Президент вшанував пам'ять загиблих під час звільнення Києва від фашистів

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання

У 78-му річницю визволення Києва від нацистських окупантів президент України Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам'яті Пам’ятника – музею визволення Києва, що розташований на території Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» у селі Нові Петрівці Київської області. Про це повідомив сайт глави держави.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков.

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання. Зеленський оглянув монумент «Символ миру» на алеї музею-заповідника.

Глава держави зауважив, що, за офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тис. загиблих. У боях за Київ полягло до 240 тис. солдатів і офіцерів. Але згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

«Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів», – наголосив Зеленський.

Директор музею-заповідника Іван Вікован розповів Зеленському, що комплекс «Битва за Київ у 1943 році» започатковано в 1945-му, і на сьогодні його фонди налічують 15 тис. предметів. Це документи й фотографії часів Другої світової війни, подій на сході України, археологічні, етнографічні, нумізматичні колекції, твори живопису.

У 2014 році на території музею відкрито пам’ятний знак «Невідомому солдату» на місці перепоховання останків 26 бійців Червоної армії, загиблих під час оборони Києва.

В останні роки в експозиціях музею-заповідника відображені події форсування Дніпра, перебіг Київської наступальної операції, а також представлені речі учасників Революції гідності, Героїв Небесної сотні, Антитерористичної операції на сході України.

Також на території музейного комплексу розташована виставка зразків бойової техніки, каплиця Святого Георгія Переможця на згадку про захисників і визволителів Києва, пам’ятник воїнам-мотоциклістам, Стіна пам’яті – 11 горельєфів Героїв Радянського Союзу – вихідців із Вишгородського району Київщини.

Президент України доручив голові Київської обласної державної адміністрації Василю Володіну активізувати створення на території музею-заповідника Центру національно-патріотичного виховання.

Зокрема, у планах – побудувати нове приміщення для музею Української військової звитяги. Там буде передбачено виставкові й експозиційні площі, фондосховища, кіно- та конференц-зали. Крім того, до 80-ї річниці звільнення Києва від нацистських загарбників заплановано спорудження монумента «Захисникам України».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

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