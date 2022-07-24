Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії, – Зеленський

За словами президента, світова спільнота обурена діями Росії

Президент Володимир Зеленський впевнений, що через ракетний удар вранці 23 липня по Одесі Росія втратили політичні бали та останніх прихильників домовленостей з країною-агресором. Про це він повідомив у відеозверненні.

«Сьогоднішній ракетний удар по Одесі – по порту нашому – цинічний, виявився також ударом по політичних позиціях самої ж Росії.Якщо хтось у світі раніше говорив, що потрібен якийсь там діалог з Росією, якісь домовленості – сьогоднішні російські «Калібри» знищили саму можливість для таких заяв», – повідомив гарант.

За словами президента, світова спільнота обурена діями Росії і агресору вже не вдасться нікого обманути та переконати у зворотному.

«Ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено й будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси – з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи.Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Зауважимо, що ООН допускає, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. В організації вважають, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.