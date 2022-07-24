ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області, – Зеленський

Окупанти намагалися закріпитися на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна за 150 днів повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави, просунулася до перемоги. Зокрема і в Херсонському напрямку. Про це президент заявив у своєму відеозверненні.

Глава держави також зазначив, що окупанти намагалися закріпитися в регіоні.

«Цей день в чомусь схожий на всі попередні: знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках, Донбас, Харківщина, знову обстріли. Але в іншому в цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде. Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитися. Їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом – «шапкозакидательство». Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються по області», – повідомив президент.

Як повідомлялося, після ударів ЗСУ по Антонівському мосту рашисти збираються побудувати понтонну переправ.

Нагадаємо, окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

Херсонська облрада радить не користуватися без нагальної потреби Антонівським мостом, який отримав пошкодження внаслідок обстрілів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Також українські бійці вкотре вдарили по рашистах у Новій Каховці.