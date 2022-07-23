Поки Росії не розіб’ють морду, вона нічого не зрозуміє, – Зеленський

Володимир Зеленський пояснив, що проти переговорів з Росією виступає українське суспільство, а самій Росії спочатку треба дати в морду

Переговорів з Росією не хочуть українці

Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не веде переговорів із Росією. Про це президент заявив у інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

За словами глави держави, Росії треба надати потужну військову відповідь, тільки після цього вона буде здатна іти на переговори. «Поки їм не розіб’ють морду, вони нічого не зрозуміють», – так різко прокоментував російську позицію Володимир Зеленський.

Разом з тим, президент України наголосив, що не бажає переговорів із країною-агресором перш за все українське суспільство.

«Суспільство вважає, що спочатку треба звільнити всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як жити в наступні століття», – пояснив Зеленський.

За словами глави держави, українці переконані у тому, що Збройні сили можуть звільнити усю територію України від окупантів. «Чим швидше ми це зробимо, тим менше буде смертей», – зазначив президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів. Київ, за словами президента, відчайдушно намагався знайти дипломатичне рішення з Москвою до вторгнення 24 лютого, але упродовж трьох років Путін не відповідав навіть на телефонні дзвінки.

Проте на даному етапі жодні переговори із Москвою не можливі, допоки Україна не поверне свої території.

Також радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних підстав для переговорів із Росією. Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили і техніки.