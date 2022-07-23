ООН допускає, що РФ не порушила угоду про «зерновий коридор» ударом по порту Одеси

В ООН заявили, що Росія не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів

Організація вважає, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду»

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про «зерновий коридор» сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту. Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, «технічно не порушила угоду».

За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти.

Нагадаємо, угоду про розблокування українських портів для експорту зерна було підписано в Стамбулі 22 липня. А вже вранці 23 липня Росія цю угоду цинічно порушила, атакувавши Одеський морський порт. Західні країни вже відреагували на таке нехтування зобов'язань.

23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.