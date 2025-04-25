Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова купити Patriot у США – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова купити Patriot у США – президент
фото: скриншот з відео

Зеленський провів Ставку

Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців. Є завдання для Міністерства закордонних справ», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав, що Україна готова купити зенітний ракетний комплекс Patriot у США.

«Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «Петріотів» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Петріот» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно «Петріотів»», – йдеться у заяві.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що «найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України». Зеленський додав, що дипломатія повинна спрацювати: «Ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала».

Теги: війна Володимир Зеленський системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України
Історія, що може змінити хід війни: громадяни Китаю у полоні ЗСУ
8 квiтня, 18:25
Психологічний розлад чи позитивне мислення? Чи треба відбудовувати прифронтові міста під час війни
Психологічний розлад чи позитивне мислення? Чи треба відбудовувати прифронтові міста під час війни
8 квiтня, 09:11
РФ планує збільшити загальну чисельність своїх збройних сил у поточному році приблизно на 320-340 тисяч осіб
Чи вистачить Росії живої сили для продовження війни?
2 квiтня, 19:41
З Кримом ймовірність вирішення чогось радикального на паризькій зустрічі дуже невисока
Перемир’я або нові загрози? Що насправді чекає Україну після зустрічі у Лондоні
23 квiтня, 13:40
Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил
Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту
1 квiтня, 14:34
ЗСУ просунулися в напрямку Часового Яру
Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW
11 квiтня, 06:44
Наслідки російської атаки на Суми
Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів
13 квiтня, 13:24
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі
Вибухи в Росії та удари по Харкову та Запоріжжю. Головне за 22 квітня
22 квiтня, 21:02
Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу
Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»
23 квiтня, 20:11

Політика

Україна готова купити Patriot у США – президент
Україна готова купити Patriot у США – президент
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
Зеленський може не встигнути на похорон Папи Римського
Порошенки ділять майно в любові. Експрезидент послав сигнал фанатам
Порошенки ділять майно в любові. Експрезидент послав сигнал фанатам
МЗС назвало «червоні лінії», які Україна окреслила на переговорах у Лондоні
МЗС назвало «червоні лінії», які Україна окреслила на переговорах у Лондоні
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка
Справа на 17 млрд грн. Марина Порошенко подала до суду на чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
27K
Китай без офіційних повідомлень почав скасовувати мита на американські товари – CNN
15K
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
15K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Параду не буде. Регіональна влада РФ боїться обстрілів на 9 травня

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua