Україна готова купити Patriot у США – президент

Зеленський провів Ставку

Сьогодні, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців. Є завдання для Міністерства закордонних справ», – наголосив президент.

Зеленський додав, що Україна готова купити зенітний ракетний комплекс Patriot у США.

«Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «Петріотів» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Петріот» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно «Петріотів»», – йдеться у заяві.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що «найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України». Зеленський додав, що дипломатія повинна спрацювати: «Ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала».