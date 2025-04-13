Атака на Суми: МЗС звернулось з терміновим проханням до партнерів

Україна закликала країни відреагувати на російський удар по Сумах

Міністр закордонних справ України передало інформацію про ворожий удар по Сумах усім партнерам і міжнародним інституціям. Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає «Главком».

«Щойно, вранці у Вербну неділю, коли віряни йдуть до церкви, щоб відсвяткувати вхід Господній до Єрусалиму, Росія здійснила жахливу атаку на житловий район міста Суми. Багато цивільних людей були вбиті та поранені. Така атака у велике християнське свято є абсолютним злом. Ми вже передаємо детальну інформацію про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати», – йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що вже другий місяць поспіль Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня. Натомість Росія посилює терор.

«Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила – єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору», – додав він.

Зранку ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум, - ОВА



Наслідки атаки росіян уточнюються. pic.twitter.com/j9TMsWbN2M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 13, 2025

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 12:20, вже відомо про 21 загиблу людину та 83 поранених, серед них семеро дітей