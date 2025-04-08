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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Історія, що може змінити хід війни: громадяни Китаю у полоні ЗСУ

glavcom.ua
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Наразі полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України
фото: скриншот з відео

Зараз мав би бути грандіозний скандал

На Донеччині підрозділи ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю – Зеленський. Президент доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Зараз мав би бути грандіозний скандал.

Для Трампа це чудова можливість натиснути на больову точку Китаю. Пекін вкрай обережний із підтримкою Росії і завжди намагався робити це за лаштунками.

Публічні скандали, які ставлять під сумнів рівновіддаленість Китаю від учасників російсько-української війни – не в інтересах Пекіна.

Але є два але. Перше, не факт, що Білий дім захоче зараз тригерити цю тему, яка поставить у незручне становище Китай і особливо Путіна. Чому, пояснювати, гадаю, не треба.

Друге, офіційний Пекін очевидно буде заперечувати ці факти, стверджуючи, що він дотримується нейтральної позиції у «конфлікті», як так називають нашу війну.

У крайньому разі, там заявлять, що їхні громадяни ухвалювали рішення самостійно і понесуть відповідальність на батьківщині.

А там їх цілком можливо посадять як найманців. Це називається розмін пішаків.

Перспективна історія, яка має до нас велику перспективу і завдає болісного удару по Китаю і Росії, не повинна бути похована.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ війна Китай полон Україна

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Тарас Березовець

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