Історія, що може змінити хід війни: громадяни Китаю у полоні ЗСУ

Зараз мав би бути грандіозний скандал

На Донеччині підрозділи ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю – Зеленський. Президент доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Зараз мав би бути грандіозний скандал.

Наші військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані, повідомив президент Зеленський pic.twitter.com/VZcOXuayMA — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 8, 2025

Для Трампа це чудова можливість натиснути на больову точку Китаю. Пекін вкрай обережний із підтримкою Росії і завжди намагався робити це за лаштунками.

Публічні скандали, які ставлять під сумнів рівновіддаленість Китаю від учасників російсько-української війни – не в інтересах Пекіна.

Але є два але. Перше, не факт, що Білий дім захоче зараз тригерити цю тему, яка поставить у незручне становище Китай і особливо Путіна. Чому, пояснювати, гадаю, не треба.

Друге, офіційний Пекін очевидно буде заперечувати ці факти, стверджуючи, що він дотримується нейтральної позиції у «конфлікті», як так називають нашу війну.

У крайньому разі, там заявлять, що їхні громадяни ухвалювали рішення самостійно і понесуть відповідальність на батьківщині.

А там їх цілком можливо посадять як найманців. Це називається розмін пішаків.

Перспективна історія, яка має до нас велику перспективу і завдає болісного удару по Китаю і Росії, не повинна бути похована.