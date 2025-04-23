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Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»
Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу
фото: скриншот відео

«Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються»

Уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там заявили, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу «шахед» та інші).

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.

«Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються», – йдеться у заяві.

Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів» фото 1
фото: Генштаб

Генштаб підсумував, що цей удар є «справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні».

Нагадаємо, дрони атакували місто Єлабуга, що у російські республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони Shahed.

Вчора ж, 23 квітня, у районі Шушара Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, спалах трапився біля Новгородського проспекту. За іншою інформацією, пожежа поблизу – на складі на Дизельному проїзді.

У цей же день 22 квітня, у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

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Теги: війна Генштаб безпілотник дрон

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