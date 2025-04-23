Генштаб підтвердив атаку на Єлабугу: є ураження виробництва «шахедів»

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу

«Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються»

Уражено завод з виробництва ударних БпЛА на території РФ, на відстані понад 1000 км від держкордону України. Як передає «Главком», про це повідомляє Генеральний штаб України.

Там заявили, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу «шахед» та інші).

Генштаб наголошує, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу.

«Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ) на відстані 1054 км від державного кордону України. Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються», – йдеться у заяві.

фото: Генштаб

Генштаб підсумував, що цей удар є «справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні».

Нагадаємо, дрони атакували місто Єлабуга, що у російські республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони Shahed.

Дрони атакували ОЕЗ «Алабуга» у Татарстані, уразили промислові потужності підприємства по виготовленню російських безпілотників типу "Шахед-Герань".



Є інформація про застосування шести безпілотників літакового типу. pic.twitter.com/F0EUCMUAP5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025

Вчора ж, 23 квітня, у районі Шушара Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. Як передає «Главком», про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, спалах трапився біля Новгородського проспекту. За іншою інформацією, пожежа поблизу – на складі на Дизельному проїзді.

У цей же день 22 квітня, у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.