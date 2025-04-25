Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський

Зеленський: Ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що дипломатія повинна спрацювати: «Ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала».

До слова, аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв’ю американському політичному оглядачу Бену Шапіро.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом була важливою для України, але виникла суперечка, яка, за його словами, не принесла користі жодній стороні.