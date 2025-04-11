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Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW
ЗСУ просунулися в напрямку Часового Яру
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Російські окупаційні війська здійснювали атаки поблизу Часового Яру 9 та 10 квітня

Сили оборони України нещодавно досягли певного просування в районі Часового Яру. Геолокаційні матеріали, опубліковані 10 квітня, свідчать про незначне просування українських військ уздовж вулиці Центральної в західній частині міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас на цьому ж напрямку зафіксовано і просування російських військ. Відповідно до оприлюднених 10 квітня кадрів, російські підрозділи просунулися по вулиці Привокзальній у західній частині Часового Яру.

Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW фото 1
мапа: ISW

9 і 10 квітня російські окупаційні війська здійснювали атаки поблизу Часового Яру, а також у районах Курдюмівки, Білої Гори та Ступочок.

Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW фото 2
фото: DeepState

Крім того, російські сили нещодавно просунулися приблизно на 4 км на Торецькому напрямку. Водночас, за даними ISW, їм, ймовірно, не вдалося закріпити стійкі позиції після наступу.

До слова, російські військові збільшили інтенсивність штурмів прикордонних позицій Сумщини на 30%. Основні зусилля ворог зосереджує в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка.

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Теги: ISW Донеччина війна

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