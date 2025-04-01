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Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона Азії з уніфайту
Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Оділбекова

Сили оборони ліквідували окупанта та титулованого спортсмена Артур Оділбекова. Про це повідомляє «Главком».

Оділбеков Артур народився 16 липня 1984 року у місті Хорог (Таджикистан).

Після закінчення середньої школи №5 міста Хорога він вступив до Московського військового інституту Міноборони Росії.

Під час навчання у ВНЗ Оділбеков неодноразово ставав чемпіоном інституту з рукопашного бою та боксу, а також чемпіоном Московського військового округу з армійського рукопашного бою.

Був чемпіоном Азії 2008-го та 2011 року, призером чемпіонатів світу 2005 та 2007 років з уніфайту.

Ліквідований окупант також був чемпіоном зимової Азіади в Астані та Алмати з зимового уніфайту, переможцем етапу Кубка світу (Кубок нації) з боїв без правил (2004 рік).

Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Оділбекова.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.

Олександр Работницький – заслужений майстер спорту Росії з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням інтелекту, срібний призер Паралімпійських ігор у Токіо у 2021 році, триразовий чемпіон, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу, чемпіон та срібний призер чемпіонатів Європи, триразовий чемпіон Європи у закритих приміщеннях, багаторазовий чемпіон Росії.

Теги: окупанти війна росія

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