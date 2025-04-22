Вибухи в Росії та удари по Харкову та Запоріжжю. Головне за 22 квітня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам

Кремль виставив Україні ультиматум для переговорів. У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів. Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла. У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю. Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков. Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 22 квітня, аби ви були в курсі подій.

Кремль виставив Україні ультиматум для переговорів

Україна повинна піти на кроки, які «юридично розчистять перешкоди» для прямих переговорів з Російською Федерацією. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Ймовірно, йдеться про скасування заборони на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, яку запровадив президент Володимир Зеленський у 2022 році.

За словами Пєскова, Путін уже заявляв, що Росія «готова до перемовин», про що свідчить, зокрема, обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів

У Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області.

Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 500 км. Водночас відстань складу до Москви – 64 км.

У Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа

У районі Шушара Санкт-Петербурга спалахнула пожежа. За повідомленнями очевидців у соціальних мережах, спалах трапився біля Новгородського проспекту. За іншою інформацією, пожежа поблизу – на складі на Дизельному проїзді. Наразі з'ясовуються обставини події. Інформації щодо постраждалих немає.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла

Російські війська вдарили двома КАБами по Запоріжжю.

За даними очільника області, одна з бомб влучила в інфраструктурний обʼєкт, інша – в густонаселений район. Зараз відомо про 23 постраждалих, серед них – четверо дітей. Через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Крім того, медики намагалися реанімувати 69-річну жінку, яка дістала тяжких поранень, однак врятувати її не змогли.

Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам. Зеленський наголосив, що наразі тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів, пожежі були в кількох районах міста.

Також сьогодні був «жорстокий удар» по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки, є загибла – цивільна жінка. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Очільник держави зауважив, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, південних областях.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – підкреслив Зеленський.

Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Володимир Зеленський відзначив роль Понтифіка й Ватикану в поверненні українських дітей і звільненні полонених.

Президент також подякував священнослужителям за молитви та підтримку українських воїнів і всіх людей під час війни. «Україна – перша, хто хоче завершити цю війну. Цими днями відбудуться важливі зустрічі, у яких візьмуть участь разом представники США та Європи», – зазначив він.

Глава держави подякував церквам і релігійним організаціям за адвокацію підтримки України у світі, спрямовану на досягнення справедливого та надійного миру, донесення світові правди про війну та героїчну боротьбу українського народу, про реальну ситуацію з правом на свободу совісті в країні.

Суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву

Заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Повідомляється, що суд обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА – цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Водночас він має одягнути засіб контролю – електронний браслет.

Також суд відмовив народним депутатам, які хотіли взяти посадовця на поруки.

«Мені здається, що рішення було ухвалене задовго до судового засідання. Владі вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома. Будемо подавати апеляцію», – заявив Прокопів.