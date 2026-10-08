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Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації – Зеленський
Володимир Зеленський, Олександр Поклад та Павло Паліса провели зустріч
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент подякував кожній країні, яка готова допомогти Україні

У четвер, 8 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що продовжуються виконуватися запити командирів бойових корпусів і бригад, які військовослужбовці висловлювали під час зустрічей на фронті.

Також президент Володимир Зеленський розповів про наслідки російського ракетного удару по Прилуках Чернігівської області, який забрав життя 22 людей, серед них п'ятьох дітей. Ще 54 людини отримали поранення. 

Під час поїздки до Прилук Зеленського супроводжував глава МЗС Великої Британії Ед Мілібенд. Президент подякував британському посадовцю за приїзд та підтримку постраждалих.

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Теги: Олександр Поклад Павло Паліса Володимир Зеленський війна СБУ

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