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Зеленський прибув на місце ракетного удару в Прилуках, де загинули 22 людини (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський прибув на місце ракетного удару в Прилуках, де загинули 22 людини (відео)
Андрій Сибіга, Ед Мілібенд, Володимир Зеленський, Іван Вигівський та В'ячеслав Чаус під час візиту до Прилук
фото: «Суспільне»

Президент України разом із британським міністром Едом Мілібендом вшанували пам'ять загиблих унаслідок російської атаки

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня відвідав Прилуки Чернігівської області, де внаслідок російського ракетного удару загинули 22 людини. Разом із главою держави до міста прибув міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Зеленський та представники української й британської влади побували на місці російської атаки та вшанували пам'ять загиблих. Разом із президентом до Прилук також прибули міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Ми приїхали сюди допомогти, поспілкуватися з людьми, також заїхати до лікарень, подивитися, що потрібно людям, які умови. Вшанувати всіх загиблих», – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Унаслідок атаки загинули 22 людини. Серед загиблих – п’ятеро дітей. Трьом із них був лише один рік. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема семеро дітей.

Згодом у мережі з'явилося відео моменту влучання російської ракети у житловий будинок у Прилуках. На кадрах зафіксовано безпосередньо момент удару по будівлі. Після атаки Росія розпочала інформаційну кампанію, намагаючись перекласти відповідальність за загибель цивільних на українських військових. 

Місто залишилося без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.

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Теги: Володимир Зеленський Чернігівщина Велика Британія міністр Андрій Сибіга МЗС

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