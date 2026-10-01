Російський удар по школі в Києві. Президент зробив жорстку заяву

Зеленський: Розраховуємо на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по загальноосвітній школі в Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського шахеда у звичайну школу. На щастя, діти та вчителі під час тривоги перебували в укритті – обійшлося без поранених. Була пожежа на третьому поверсі школи, частково зруйнована стіна, пошкоджені вікна та двері», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. Розраховуємо на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України. Працюємо щодо кожної такої домовленості. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям!».

Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Також у мережі оприлюднили кадри влучання ворожого безпілотника у будівлю загальноосвітньої школи в Солом’янському районі столиці. На відео зафіксовано момент прицільного удару окупантів по цивільному навчальному закладу 1 жовтня 2026 року.

Як повідомлялося, рятувальники ліквідували пожежу в будівлі навчального закладу, яка виникла внаслідок атаки російських терористів.