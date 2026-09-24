«Сергію, передай своєму босу: досить». Глава МЗС Польщі жорстко звернувся до Лаврова

Радослав Сікорський відповів на заяви глави російського МЗС під час засідання Ради Безпеки ООН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час засідання Ради Безпеки ООН. Він закликав Москву припинити війну проти України та не наражати на небезпеку інші країни Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ Сікорського.

Лавров перед виступом польського міністра залишив залу засідань. Водночас Сікорський заявив, що змушений відповісти йому, оскільки глава російського МЗС згадав його у своїй промові. Зокрема, Сікорський відкинув слова Лаврова про події Майдану 2014 року. Він зазначив, що перебував тоді у Києві разом із главами МЗС Німеччини та Франції.

«Я там був, і ніякого перевороту не було. Президент України пан Янукович був усунутий від посади рішенням демократично обраного парламенту України, причому за це голосували зокрема представники його власної Партії регіонів», – сказав Сікорський.

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"Вас зупинила героїчна Україна, чий ВВП становить 1/10 від російського. Ви ще можете вбити багато людей, але не перемогти. Лавров, я знаю, що ви… pic.twitter.com/MudswXkBxb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 24, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Польський міністр також відповів на заяву Лаврова про нібито «повну заборону російської мови» в Україні. За словами Сікорського, незадовго до засідання він перебував у Києві під час російської повітряної атаки та чув, що «російська мова широко використовується».

Окремо Сікорський звинуватив Росію в ударах по цивільній інфраструктурі України, а також у поширенні війни на інші європейські країни. Він згадав порушення повітряного простору, диверсії та таємні операції.

Наприкінці виступу польський міністр безпосередньо звернувся до Лаврова. «Сергію, я знаю, що ти слухаєш. Передай своєму босу: досить», – сказав Сікорський.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що особисто застерігав російську сторону від можливої агресії проти НАТО. Він наголосив, що Альянс має більше бойових літаків, ніж Росія, та в разі нападу не обмежиться лише захистом.