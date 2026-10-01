NYT: Українські морські безпілотники переосмислили війну на морі

Українські морські дрони виконують роль мініатюрних авіаносців, і інші країни хочуть такі отримати

Україна продовжує здійснювати технологічний прорив у Чорному морі, перетворюючи дистанційно керовані катери із вибухових засобів у багатофункціональні роботизовані платформи. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Окрім знищення близько третини російського Чорноморського флоту, українські фахівці встановили на морські дрони ракети класу «земля-повітря» для боротьби з авіацією, запустили міні-авіаносці для атак на берегові цілі та провели першу в історії роботизовану десантну операцію, доставивши на окупований півострів наземний колісний дрон із кулеметом.

Водночас Сили оборони ефективно застосовують водні платформи для запуску безпілотників-перехоплювачів, які вже збивають ворожі шахеди над морем.

Світові військові аналітики та оборонні компанії від Таллінна до Тайбея уважно вивчають український досвід дешевого та гнучкого захисту узбережжя, який протистоїть традиційним флотам. Технології, перевірені в боях без сигналів GPS, викликали великий інтерес у міжнародних партнерів: українська компанія UFORCE створила спільне підприємство у США для виробництва дронів Magura, норвезька Kongsberg розпочала співпрацю з місцевими розробниками, а країни Перської затоки розглядають українські розробки для захисту власних нафтових терміналів від повітряних та морських загроз.

«Усі ці роки, відколи морські безпілотники почали топити російський флот, до нас зверталися країни, прагнучи придбати ці судна для себе або налагодити власне виробництво, зокрема країни Перської затоки», – сказав Кирило Буданов, керівник апарату президента України.

Як відомо, Україна планує суттєво наростити випуск дронів-перехоплювачів, здатних збивати швидкісні російські реактивні шахеди. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький назвав масштабування виробництва перехоплювачів одним із ключових завдань у протидії російським реактивним безпілотникам. За його словами, над цим питанням зосереджені всі без винятку органи влади.

Нагадаємо, українські розробники вже проводили бойові випробування реактивних дронів-перехоплювачів: у вересні один із нових апаратів успішно уразив російський безпілотник під час випробування.