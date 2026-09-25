Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал

Стаття позаштатного автора Олександра Носовича була видалена з сайту ria.ru

Редакція російського пропагандистського державного видання «РИА Новости» видали зі сайту матеріал під заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «РИА Новости».

Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал.

«Стаття позаштатного автора Олександра Носовича була видалена з сайту ria.ru, оскільки не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці Російської Федерації», – заявила редакція.

Нагадаємо, російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» опублікував матеріал із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві. Можливу агресію проти країни НАТО автор публікації назвав «ще однією короткою СВО».

Матеріал російського державного агентства вийшов із заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». У ньому йшлося про можливий воєнний сценарій проти Литви. Автором публікації став російський пропагандист Олександр Носович – керівник ресурсу RuBaltic.Ru та член російської Ради із зовнішньої та оборонної політики.