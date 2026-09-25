Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу
Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал
фото: скриншот з сайту

Стаття позаштатного автора Олександра Носовича була видалена з сайту ria.ru

Редакція російського пропагандистського державного видання «РИА Новости» видали зі сайту матеріал під заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «РИА Новости».

Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал.

Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу фото 1

«Стаття позаштатного автора Олександра Носовича була видалена з сайту ria.ru, оскільки не відповідає думці редакції, редакційній політиці та державній політиці Російської Федерації», – заявила редакція.

Нагадаємо, російський державний пропагандистський ресурс «РИА Новости» опублікував матеріал із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві. Можливу агресію проти країни НАТО автор публікації назвав «ще однією короткою СВО».

Матеріал російського державного агентства вийшов із заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». У ньому йшлося про можливий воєнний сценарій проти Литви. Автором публікації став російський пропагандист Олександр Носович – керівник ресурсу RuBaltic.Ru та член російської Ради із зовнішньої та оборонної політики.

Читайте також:

Теги: росія пропаганда війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Другий член екіпажу має координувати дії дронів, поки пілот керуватиме самим винищувачем
Росія випробовує новий «літаючий штаб» для керування бойовими дронами
31 серпня, 12:06
ЄС зупинив уже шосте судно, яке пов'язують із тіньовим флотом РФ
Європейські військові зупинили танкер із тіньового флоту Росії
31 серпня, 15:23
Інформація про характер пошкоджень та кількість постраждалих уточнюється
Окупанти вдарили по торговельному центру у Сумах: загинули 21-річні юнак та дівчина (оновлено)
9 вересня, 20:33
Ціна на нафту марки Brent цього року зросла майже на 80%
Bloomberg: Світові ціни на нафту перевищили $100 за барель через загострення конфлікту на Близькому Сході
11 вересня, 01:29
Відповідні служби зараз ліквідовують наслідки атаки та гасять пожежу
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: почалася пожежа, є постраждалий
15 вересня, 09:02
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
17 вересня, 12:43
Клуби з країни-агресора зможуть взяти участь у єврокубкових турнірах сезон 2027/2028 у разі допуску
УЄФА зарезервувала для Росії чотири путівки у єврокубки на сезон 2027/28
11 вересня, 13:16
За 200 км від України з'явилася нова база російських «Гераней»
Росія розгорнула нову базу реактивних «Гераней» поблизу України
14 вересня, 19:51
Росіяни здійснили обстріл Сум далекобійною зброєю
Росія завдала масованого артилерійського удару по Сумах
23 вересня, 09:21

Соціум

У Молдові знайдено уламки дрона з маркуванням «Герань-4» (фото)
У Молдові знайдено уламки дрона з маркуванням «Герань-4» (фото)
Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю
Різанина у монастирі в Польщі. Прокуратура висунула обвинувачення українцю
Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою
Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою
Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу
Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу
Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за добу
Зеленський підтвердив ураження двох російських НПЗ за добу
Російські пропагандисти анонсували «ще одну коротку СВО»: проти кого цього разу
Російські пропагандисти анонсували «ще одну коротку СВО»: проти кого цього разу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua