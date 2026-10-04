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На фронті поліг студент Університету Шевченка. Згадаймо Андрія Додатка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На фронті поліг студент Університету Шевченка. Згадаймо Андрія Додатка
Андрію Додатку назавжди 20 років
колаж: glavcom.ua

Навесні 2026 року Додатко перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із ЗCУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Додатка.

У бою за Україну на Харківщині 22 вересня загинув студент 3 курсу Економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Додатко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Школу №186 міста Києва.

Андрій народився 30 жовтня 2006 року в Києві. У 2024 році вступив на освітню програму «Облік і оподаткування». Навесні 2026 року перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із Збройними Силами України.

Андрій Додатко був відкритим, щирим і доброзичливим, умів дружити, підтримати, бути поруч. Молодий, сповнений життя і планів, він зробив свій вибір – стати на захист України.

Навесні 2026 року перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із ЗСУ
Навесні 2026 року перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із ЗСУ
фото: Школа І-ІІІ ступенів 186 міста Києва/Facebook

«Андрій віддав найдорожче – своє життя – за свободу і незалежність нашої держави, за право кожного з нас жити у своїй країні, за її майбутнє», – додали у рідній школі захисника.

Поховали захисника 26 вересня 2026 року на Жулянському цвинтарі у Києві.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання війна

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