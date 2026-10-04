На фронті поліг студент Університету Шевченка. Згадаймо Андрія Додатка

Навесні 2026 року Додатко перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із ЗCУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Додатка.

У бою за Україну на Харківщині 22 вересня загинув студент 3 курсу Економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Андрій Додатко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Школу №186 міста Києва.

Андрій народився 30 жовтня 2006 року в Києві. У 2024 році вступив на освітню програму «Облік і оподаткування». Навесні 2026 року перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із Збройними Силами України.

Андрій Додатко був відкритим, щирим і доброзичливим, умів дружити, підтримати, бути поруч. Молодий, сповнений життя і планів, він зробив свій вибір – стати на захист України.

Навесні 2026 року перевівся на заочну форму навчання та добровільно підписав контракт із ЗСУ фото: Школа І-ІІІ ступенів 186 міста Києва/Facebook

«Андрій віддав найдорожче – своє життя – за свободу і незалежність нашої держави, за право кожного з нас жити у своїй країні, за її майбутнє», – додали у рідній школі захисника.

Поховали захисника 26 вересня 2026 року на Жулянському цвинтарі у Києві.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.