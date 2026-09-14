ISW попередив про нову тактику Росії проти країн НАТО

Аналітики вважають, що Москва намагається залякати Альянс ударами поблизу його кордонів

Росія дедалі частіше атакує прикордонну інфраструктуру України та посилює інциденти з безпілотниками поблизу повітряного простору країн НАТО. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що таким чином Москва намагається залякати Альянс і послабити його підтримку України, пише «Главком».

Аналітики звернули увагу на російський удар 13 вересня по локомотиву потяга поблизу українсько-польського кордону та по інфраструктурі пункту пропуску «Ягодин». У цей момент через кордон поверталися європейські чиновники, які брали участь у конференції YES у Києві.

За даними ISW, серед пасажирів були радник Німеччини з питань зовнішньої політики Гюнтер Сауттер, депутат Бундестагу Робін Вагенер та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Українська залізниця повідомила, що потяг із європейськими представниками евакуювали приблизно за 15 хвилин до удару, після чого російський безпілотник влучив у локомотив.

В ISW зазначають, що доступні дані «сильно підтримують» висновок про те, що російський удар міг бути спрямований саме на ураження європейських чиновників, які залишали Україну.

«Росія дедалі частіше завдає ударів по українських прикордонних пунктах і посилює вторгнення безпілотників у європейський повітряний простір, щоб залякати НАТО та змусити Альянс відмовитися від підтримки України», – йдеться в оцінці ISW.

Аналітики також нагадали про інші подібні випадки. Зокрема, з серпня 2026 року російські війська атакували чотири українсько-молдовські прикордонні переходи. Крім того, 8 вересня російський безпілотник, за оцінкою ISW, ледь не уразив літак президента України Володимира Зеленського під час підготовки до вильоту з Кишинева.

Водночас ISW вважають, що НАТО має переглянути підхід до захисту свого повітряного простору. Зокрема, Альянсу пропонують розглянути можливість перехоплення російських повітряних цілей ще над Україною, коли вони наближаються до кордонів НАТО, а також швидше посилювати українську ППО.

Варто нагадати, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 13 вересня скликав спеціальну нараду в урядовому центрі безпеки через російські атаки біля кордону.