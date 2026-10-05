Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості

Зеленський: Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії

Під час візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на €8,5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії. П'ятнадцять угод, домовленості на €8,5 млрд. Напрями протидії дронам – перехоплювачі та малі ракети, радари, НРК, артилерія, працюватимемо максимально над ППО і збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. Freyja. Підтримка енергетики», – наголосив глава держави.

Зеленський додав: «Під час цієї війни Німеччина допомагає нам, а зараз Україна робить оборонні та інші замовлення, якими ми забезпечимо компанії в Німеччині. Це буде серйозний внесок. Дякую, Фрідріху, за візит. Дякую Німеччині за підтримку».

Нагадаємо, 4 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили посилення оборони України та додаткове фінансування для енергетичної інфраструктури перед зимою.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.