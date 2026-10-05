Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості
Зеленський провів зустріч з Фрідріхом Мерцом 4 жовтня
фото: Офіс президента

Зеленський: Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії

Під час візиту німецької делегації на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом до Києва було підписано 15 документів та досягнуто домовленостей на €8,5 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Важливі домовленості України та Німеччини, які посилять обидві країни та наші індустрії. П'ятнадцять угод, домовленості на €8,5 млрд. Напрями протидії дронам – перехоплювачі та малі ракети, радари, НРК, артилерія, працюватимемо максимально над ППО і збільшенням виробництва в Німеччині ракет для систем Patriot. Freyja. Підтримка енергетики», – наголосив глава держави.

Зеленський додав: «Під час цієї війни Німеччина допомагає нам, а зараз Україна робить оборонні та інші замовлення, якими ми забезпечимо компанії в Німеччині. Це буде серйозний внесок. Дякую, Фрідріху, за візит. Дякую Німеччині за підтримку».

Нагадаємо, 4 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, під час якої обговорили посилення оборони України та додаткове фінансування для енергетичної інфраструктури перед зимою.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про новий комплексний пакет підтримки від Німеччини. Його сума склала понад €1,3 млрд. Допомога включатиме озброєння, а також підтримку української енергетики напередодні зими. Окремо передбачені кошти на виробництво нових перехоплювачів для боротьби з реактивними ударними безпілотниками.

Читайте також:

Теги: Німеччина війна Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів
Україна та США готують новий мирний план: Зеленський обговорить його з Трампом
8 вересня, 21:14
Україна уразила НПЗ на Ямалі
Зеленський підтвердив ураження восьми об’єктів на території Росії
10 вересня, 10:20
Найбільша стаття витрат – безпека та оборона
Бюджет-2027: на що уряд спрямує понад 8 трлн грн
16 вересня, 08:41
Російські війська регулярно атакують Київську область ударними безпілотниками та ракетами
Окупанти атакували Київщину: спалахнула складська будівля
18 вересня, 18:17
Зеленський: Дякую Президенту Трампу за підписання цього надважливого закону
Зеленський подякував Трампу за підписання закону про «пекельні санкції» проти Росії
19 вересня, 01:17
Президент подякував захисникам за ефективність далекобійних санкцій
Зеленський повідомив про ураження об'єктів РФ (відео)
15 вересня, 11:58

Політика

Зеленський анонсував зустріч із Туском
Зеленський анонсував зустріч із Туском
Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості
Україна і Німеччина уклали 15 угод. Президент відзвітував про важливі домовленості
Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував
Гончаренко пояснив свої пропозиції щодо миру, Зеленський відреагував
«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії
«Важливе відрядження». Безугла «застукала» нардепку від «Голосу» в Танзанії
Про що домовилися Зеленський і Мерц: підсумки зустрічі
Про що домовилися Зеленський і Мерц: підсумки зустрічі
США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня
США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
101K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
69K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Сьогодні, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua