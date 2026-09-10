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Зеленський підтвердив ураження восьми об’єктів на території Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський підтвердив ураження восьми об’єктів на території Росії
Україна уразила НПЗ на Ямалі
скриншот з відео

Серед цілей опинилися нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому регіоні та морський порт у Дагестані, а удари також охопили ще чотири регіони РФ

Українські військові протягом доби завдали ударів по восьми об'єктах російської інфраструктури, які використовуються для забезпечення війни проти України. Атаки охопили одразу кілька віддалених регіонів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, серед уражених цілей був нафтопереробний об'єкт у Ямало-Ненецькому регіоні. Також українські сили атакували Морський торговий порт у Дагестані.

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Крім того, під ударами опинилися об'єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах Росії. Загалом за добу президент підтвердив ураження восьми об'єктів.

«За цю добу наші воїни нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність», – заявив Зеленський.

Одним із найбільш віддалених напрямків українських ударів став Ямало-Ненецький автономний округ. Напередодні Сили спеціальних операцій повідомили про ураження там Новоуренгойського та Пуровського заводів, які належать до ключових підприємств російської газоконденсатної промисловості.

За даними ССО, українським безпілотникам для ураження цілей довелося подолати понад 3000 км. У Силах спеціальних операцій назвали цю атаку найглибшим ураженням території Росії за весь час війни.

Новоуренгойський завод забезпечує підготовку газового конденсату до транспортування та має проєктну потужність 19,5 млн тонн сировини на рік. Пуровський завод у 2025 році переробив 13,4 млн тонн газового конденсату. Обидва підприємства розташовані в одному з ключових нафтогазовидобувних регіонів Росії.

Раніше російська місцева влада підтвердила пожежу на промисловому об'єкті в Новому Уренгої після атаки безпілотників. Загиблих і постраждалих, за її твердженням, не було.

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Теги: росія Володимир Зеленський дрон

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