Окупанти атакували Київщину: спалахнула складська будівля

Пожежа виникла у Вишгородському районі, попередньо обійшлося без постраждалих

Російські окупанти атакували Київську область. У Вишгородському районі після обстрілу спалахнула складська будівля. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає «Главком».

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують пожежу. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та обставини займання. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Російські війська регулярно атакують Київську область ударними безпілотниками та ракетами, завдаючи ударів по цивільній і промисловій інфраструктурі.

Нагадаємо, що наслідки ударів окупантів зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь, п'ять транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення.