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Бюджет-2027: на що уряд спрямує понад 8 трлн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Бюджет-2027: на що уряд спрямує понад 8 трлн грн
Найбільша стаття витрат – безпека та оборона
фото: glavcom.ua

Найбільше коштів у проєкті передбачено на оборону та безпеку, соціальні виплати, освіту й медицину

Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік. Загальний обсяг операцій із коштами бюджету перевищує 8 трлн грн, тоді як безпосередньо видатки державного бюджету становитимуть 7,27 трлн грн. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, пише «Главком».

Найбільша стаття витрат – безпека та оборона. На цей напрям уряд заклав 4,885 трлн грн, що на 517,9 млрд грн, або 11,9%, більше за план на 2026 рік. Із цієї суми 2,3 трлн грн передбачено на озброєння та військову техніку, ще 1,79 трлн грн – на грошове забезпечення та оплату праці.

На соціальні виплати та заходи Міністерства соціальної політики передбачено 540,3 млрд грн. Зокрема, 292,8 млрд грн планують спрямувати до Пенсійного фонду на виплату доплат до пенсій, а 66,4 млрд грн – на підтримку людей з інвалідністю, їхню соціальну інтеграцію та протезування.

Ще 328,5 млрд грн уряд планує витратити на освіту. Із них 235,3 млрд грн становитимуть видатки на зарплати працівників закладів освіти. На харчування школярів 1–11 класів закладено 19,5 млрд грн, а на публічні інвестиційні проєкти, зокрема будівництво укриттів, – 13,5 млрд грн.

На охорону здоров’я передбачено 292,5 млрд грн. Основна частина – 225 млрд грн – піде на Програму медичних гарантій. Ще 20,8 млрд грн закладено на централізовані закупівлі ліків, а 10 млрд грн – на скринінги здоров’я для людей віком від 40 років.

На підтримку ветеранів передбачено 20,5 млрд грн, а на допомогу внутрішньо переміщеним особам – 83,2 млрд грн. Зокрема, 39,6 млрд грн мають піти на допомогу на проживання ВПО, 11,5 млрд грн – на компенсацію за знищене майно.

Окремо уряд планує спрямувати 133,6 млрд грн на підтримку регіонів і громад. Серед напрямів – програми стійкості регіонів, дороги місцевого значення, допомога прифронтовим територіям та компенсація різниці в тарифах. Також передбачено часткове відновлення Державного дорожнього фонду – 52,8 млрд грн.

Водночас власних ресурсів для фінансування всіх запланованих видатків недостатньо. У 2027 році Україна потребуватиме $52,6 млрд міжнародної підтримки. Доходи держбюджету уряд прогнозує на рівні 5,648 трлн грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Документ зареєстровано 15 вересня під №16000 та передано на розгляд керівництву парламенту.

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Теги: Верховна Рада війна бюджет

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