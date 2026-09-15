Зеленський повідомив про ураження об'єктів РФ (відео)

Є нові результати Сил оборони України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові українські удари по російських об'єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Росія не припиняє ударів по нашій енергетиці, звичайній логістиці та критичній інфраструктурі. І наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі», – зауважив президент.

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Зокрема, глава держави подякував кожному воїну за ефективність далекобійних санкцій. «Напередодні було й помітне рішення Сполучених Штатів щодо російського ВТБ. Це один із системних російських банків, і він суттєво задіяний в схемах підтримки російської війни та відносин Росії, зокрема, з іранським режимом. Усі такі схеми, що працюють проти миру, дійсно треба знищувати. Дякую партнерам за корисний крок!», – додав він.

Зеленський підсумував: «Припинення цієї війни не має альтернативи. І треба, щоб усі форми тиску на Росію сформували правильну дипломатичну ситуацію. Слава Україні!».

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня російський Таганрог Ростовської області зазнав ракетного удару. Там було пошкоджено склад маркетплейсу Ozon.

Також вночі безпілотники підпалили НПЗ «Роснафти» в Сизрані – один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи компанії з потужністю 8,9 млн тонн нафти на рік, який постачає пальне для армії РФ. Окремо вибухи пролунали на одному з найбільших цементних заводів Росії.