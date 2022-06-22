Стало відомо, що може стати об'єктом нових санкцій ЄС проти Росії

Золото – найважливіший актив для Центробанку Росії, який зіткнувся з обмеженнями доступу до деяких зі своїх зарубіжних активів у межах західних санкцій

Єврокомісія працює над тим, щоб додати золото до списку мішеней наступного раунду санкцій

Лідери Євросоюзу мають намір зробити золото об'єктом санкцій проти Росії у зв'язку з невмотивованою війною, розв'язаною нею проти України. Про це свідчить проект підсумкового документу майбутнього саміту ЄС, повідомляє «Голос Америки».

Текст є компромісом між скандинавськими і східноєвропейськими країнами, що наполягали на чіткій згадці в документі про новий, сьомий пакет санкцій, з одного боку, і такими країнами, як Німеччина та Бельгія, що закликають зосередитися на імплементації вже розроблених заходів, а не на нових, – з іншого.

За словами офіційних осіб, знайомих із ходом обговорення, однією з можливих мішеней для нових санкцій є золоті активи Росії. Золото – найважливіший актив для Центробанку Росії, який зіткнувся з обмеженнями доступу до деяких зі своїх зарубіжних активів у межах західних санкцій.

На зустрічі за зачиненими дверима, що відбулася минулого тижня, представник Данії запропонував, щоб одним з об'єктів подальших санкцій стало саме російське золото.

Поінформоване джерело повідомило агентству Reuters, що Єврокомісія працює над тим, щоб додати золото до списку мішеней наступного раунду санкцій, але поки що неясно, однак, чи йдеться про експортні чи імпортні операції, чи про те й інше одночасно.

З моменту початку російського вторгнення в Україну ЄС ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії та Білорусі, проте деякі сектори економіки, включаючи газовий, цими санкціями практично не порушені.

Робота над санкціями триватиме, зокрема для посилення реалізації та запобігання (їх) обходу, ось що, судячи з останньої версії заключного комюніке, з якою ознайомилося агентство Reuters, мають намір заявити керівники Євросоюзу за підсумками саміту.

Нагадаємо, під час звернення 21 червня президент України сказав, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

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