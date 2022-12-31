Саакашвілі вразив умовами перебування у лікарні під вартою

Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився приблизно рік тому

Експрезидент Грузії: «Я не бачив сонячного променя вже сім місяців»

Колишній президент Грузії, очільник Одеської ОДА та голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі перебуває у лікарні під вартою у дуже складних умовах. Про це Саакашвілі розповів у інтерв'ю «Українській правді».

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Медперсонал клініки намагається надати йому допомогу, попри тиск влади. Із лікарями щодня проводять бесіди служби безпеки Грузії. Щоразу, аби медсестрі зайти до Саакашвалі щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують – і це відбувається 30 разів на день.

«Вікна моєї «палати» заклеєні товстою плівкою, і я не бачив сонячного променя вже сім місяців. Нещодавно, коли я мав тяжкий гіпертонічний криз, тюремники не дозволили перевести мене в реанімаційне відділення», – поділився політик.

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Проте Міхеіл Саакашвілі зауважив, що не шкодує про рішення поїхати до Грузії, яке спричинило арешт і утримання в таких умовах. Жалкує він про те, що не може бути в Україні та бути активним учасником у цій війні.

«Я прокидаюся з Україною, засинаю з Україною та загалом існую Україною», – наголосив експрезидент Грузії.

У 2004-2013 роках Міхеіл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Чоловік має українське громадянство. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Як відомо, Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Цікаво, що ще у січні цього року політик заявив, що РФ здійснюватиме військову операцію у Грузії паралельно з Україною.

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Нагадаємо, 28 листопада адвокат політика заявив, що в організмі експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Пізніше стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням. Відповідний медичний висновок оприлюднив американський лікар Девід Сміт.

Стан здоров’я ув’язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі серйозно погіршився приблизно рік тому, у нього стали траплятися провали у пам’яті – кохана політика відверто розказала про всі його діагнози.

Відомо, що Саакашвілі на межі смерті. Мати експрезидента Грузії звернулася до світу.

Додамо, Зеленський закликав уряд Грузії ухвалити рішення, яке дозволить відправити ув'язненого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.