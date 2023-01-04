Отруєння Саакашвілі: політик звернувся по допомогу до Христо Грозєва

Експрезидент Грузії вважає причетним до свого отруєння генерала ФСБ Бесєду

Колишній президент Грузії, очільник Одеської ОДА та голова Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі звернувся до журналіста проєкту Billingcat з проханням розслідувати своє отруєння російською владою.

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У листі, який Саакашвілі оприлюднив у Facebook, він пише, що йому достеменно відомо про часті відвідини генералом ФСБ Беседою Грузії. Він також просить дослідити олігархічні зв’язки Росії та Грузії, адже впевнений, що це дасть можливість всім дізнатися багато цікавого.

Лист Саакашвілі до Христо Грозева

«Христо Грозев від Міхеіла Саакашвілі

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Дорогий Христо, будь ласка, допоможи мені побачити тебе у майбутньому! Я давно фанат вашої справи, але ніколи не думав, що доведеться просити вашої допомоги.

Ви, мабуть, знаєте, що американська лабораторія і відомий нью-йоркський токсиколог встановила, що мене отруїли у в'язниці в березні Дуже погано себе почував у березні, висока лихоманка, судоми, блювання, пітніння, головний біль. Тести на ковід виявилися негативними. З тих пір моє здоров'я не стало кращим. Керівництво тюрми довелося відвезти мене до клініки, де лікарі одразу запідозрили отруєння, але адміністрація витратила максимум часу, щоб очистити сліди отрути з крові На жаль для них, набагато пізніше, токсини та важкі метали опинилися у моєму волоссі та нігтях. Я пишу вам відверто, бо моя переписка все одно контрольована. Чи можете ви розслідувати рухи Росії та Росії в Грузії? Достеменно підтверджений факт, що генерал Беседа та інші ФСБ часто відвідували Грузію. Чи можете ви розслідувати приховані та олігархічні схеми між Росією та Грузією? Я впевнений, що є багато чого дізнатися, що також буде важливим для порятунку мого життя.

Щиро дякую вам усім, Міхеіл Саакашвілі»

Хто такий генерал Беседа? Один із керівників Федеральної Служби Росії, генерал Сергій Бесєда, був керівником П'ятої служби ФСБ. За інформацією журналістів, є одним із співробітників ФСБ, які відповідали за надання інформації про політичні події в Україні напередодні широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Є думка, що саме співробітники П'ятої служби ФСБ ввели Путіна в оману, через що провалився «бліцкриг» Кремля.

Нагадаємо, днями Міхеїл Саакашвілі заявив про те, що президент РФ Володимир Путін доклав зусиль до його отруєння.

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Як відомо, Міхеіл Саакашвілі перебуває у лікарні під вартою у дуже складних умовах. Медперсонал клініки намагається надати йому допомогу, попри тиск влади. Із лікарями щодня проводять бесіди служби безпеки Грузії. Щоразу, аби медсестрі зайти до Саакашвалі щодо звичайної маніпуляції (наприклад, щоб дати таблетку), її ретельно обшукують – і це відбувається 30 разів на день.

Як відомо, Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади. 1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Цікаво, що ще у січні цього року політик заявив, що РФ здійснюватиме військову операцію у Грузії паралельно з Україною.