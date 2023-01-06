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По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото)

Олександра Садова
glavcom.ua
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото)
фото: фейсбук Михайла Саакашвілі

Учасники акції тримали прапори Грузії та України

У середу, 4 січня, у 40 містах світу пройшли акції у підтримку експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це йдеться на сторінці політика.

На фото можна помітити плакати із надписами «Звільніть президента з путінського полону», «Врятуйте Михайла Саакашвілі», прапори Грузії та України.

По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 1
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 2
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 3
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 4
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 5
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 6
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 7
По всьому світу пройшли акції у підтримку Саакашвілі (фото) фото 8

Нагадаємо, телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим.

Раніше адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту.

Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Зголом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Нагадаємо, що у 2004-2013 роках Міхеїл Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

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