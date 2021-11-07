Україна і США підпишуть нову хартію про стратегічне партнерство

У листопаді Україна і США підпишуть хартію про стратегічне партнерство

Нову хартію підпишуть Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен

Адміністрація США вважає за потрібне підписати в листопаді поточного року нову хартію про стратегічне партнерство з Україною, щоб показати в ній сучасні реалії. Про це сказав під час брифінгу представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Нам потрібно оновити хартію, щоб в ній йшлося про виклики XXI століття», – зазначив він.

Прайс нагадав, що 10 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен прийматиме главу Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулебу. Саме тоді сторони планують підписати нову хартію.

У Вашингтоні Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США, на якому, зокрема, мають розглянути план трансформації України.

Нагадаємо, Вашингтон звернувся до країн Євросоюзу та Європейської служби зв'язків через стягування російської армії до кордону з Україною.

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

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