Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство (фото, відео)

Очільник України, як свого часу Черчилль, долає надскладні випробування й надихає націю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 26 липня відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля за лідерство. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Борис Джонсон зауважив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир Зеленський довів своє лідерство.

«Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її Президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: «Мені потрібна зброя», – нагадав голова уряду Великої Британії.

За його словами, Володимир Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування й надихає своїм лідерством.

«Український народ – це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава», – наголосив прем’єр-міністр Великої Британії.

Дякуючи за нагороду, президент України зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців і українок, які відзначилися в боях з російським агресором.

«Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії. Україна і вся Європа завжди памʼятатимуть тих, хто, не вагаючись, прийшов на допомогу нашому народу і самій ідеї свободи. Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, що загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього», – акцентував Зеленський.

Зокрема, президент відзначив лідерство Бориса Джонсона.

За словами глави держави, зараз ми боремося не просто за землю, права людей чи українського народу, не просто за свободу у Європі – ми разом боремось за те, щоб жоден агресор більше ніколи не розглядав війну як засіб для досягнення загарбницьких цілей.

«І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об’єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо Росія програє на полі бою в Україні», – сказав Зеленський.

Нагорода, якою було відзначено главу української держави, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.

Нагадаємо, на початку червня президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого.

Також Словаччина нагородила Зеленського державною премією. Як повідомлялося, Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру.

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